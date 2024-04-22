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Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? 22 -28 Nisan 2024 il il hava sıcaklıkları

Meteoroloji güncel hava durumu raporunu yayınladı. Yeni jaftada yurdun batı kesimlerinde yağış görülecek. Bazı bölgeler için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Çarşamba günü iç ve batı kesimlerde toz taşınımı yaşanacak. Peki, İstanbul İzmir ve Ankara'da bu hafta hava nasıl olacak? İşte 22-28 Nisan il il hava durumunun ayrıntıları...

10:46 - 22/04/2024 Monday
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji 22- 28 Nisan 2024 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm illerdeki hava sıcaklıkları belli oldu. Yeni haftada yurdun batı ve iç kısımlarında yaşanacak toz taşınımına karşı uyarılarda bulunuldu. Peki, bugün ve yarın hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte Meteoroloji verilerine göre il il hava durumu...

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? 22-28 NİSAN 2024 İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava tahminini paylaştı. Yeni haftada sıcaklıkların artması beklenirken Ankara'da hava sıcaklığı 30 dereceye çıkarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte bölge bölge hava tahminleri...

Marmara Bölgesinde bulutlu ve yerel yağışlı bir hava hakim. Sıcaklık bölgede en yüksek 21-22 derecelerde ölçülüyor.

Ege Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık İzmir'de 25, Denizli'de 27, Muğla'da 23, Afyonkarahisar'da 22 derece ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesinde gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık ise Antalya'da 22, Adana'da 27, Kahramanmaraş'ta 25, Hatay'da 24 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesi parçalı bulutlu bir gökyüzüne sahip. Sıcaklık 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor. Salı günü sıcaklıkların 25 ile 30 derece arasına çıkması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık Bolu'da 21, Samsun'da 22, Trabzon'da 24 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi de parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahip. Sıcaklıklar Kars'ta 19, Malatya ve Elazığ'da 25, Hakkari'de 17 derece ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. Sıcaklıklar ise 25 ile 30 derece aralığında ölçülüyor.

METEOROLOJİ'DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji 24 Nisan Çarşamba günü yurdun batı ve iç kısımlarında yaşanacak toz taşınımına karşı uyarıda bulundu.



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