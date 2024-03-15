Hafta sonu sınav takvimi belli oldu. Her hafta sonu belirli kurumların sınavı yapılıyor. Hafta sonları ÖSYM, MEB ve diğer kurumların sınavları genellikle hafta sonu 81 ilde yer alan okul binalarında gerçekleştiriliyor. Uzaktan öğretim okuyan öğrenciler de vize ve final sınavlarına belirlenen takvim doğrultusunda hafta sonları uygulanıyor. Peki, Bu hafta sonu ne sınavı var? İşte 16-17 Mart 2024 hafta sonu sınav takvimi!

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR, NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından 2 sınav yapılacak. 17 Mart Pazar günü 2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları yapılacak.

TUS Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-TUS 1. Dönem - 17.03.2024

STS Tıp Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem - 17.03.2024

17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2024-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

17 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan 2024-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2024-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

2024 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,

2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde,

KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde,

KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak. DGS başvuru tarihleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak açıklandı.

2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES-1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

Bu sınava ilişkin başvurular 1 Mart ile 11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

Bu sınava ilişkin başvurular 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

ALES-3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

Bu sınava ilişkin başvurular 1 Ekim ile 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.



