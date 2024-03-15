İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme takvimi işlerken bir yandan da gözler sınav takvimine çevrildi. Peki AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süresi ne zaman bitecek? AUZEF vize (ara dönem) sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman

AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) için 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihleri 19 Şubat 2024 ile 25 Mart 2024 arasında belirlenmiştir​​.

AUZEF vize sınavları ne zaman?

2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre AUZEF Bahar Dönemi ara dönem (vize) sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

AUZEF 2024 bahar dönemi sınav takvimi

Ara Dönem (Vize) Sınavları 4 - 5 Mayıs 2024

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024

AUZEF harf notları kaç?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı harf notları açıklandı. Harf notları aksis.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntülenebiliyor.

AUZEF CC, DC, DD geçer mi?

Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

Öğrenciler ders seçer iken AGNO değerine bakılmaksızın alt dönemlerden başarısız oldukları (FF harf notu) derslerini öncelikli olarak seçmelidir. Koşullu başarılı (DD ve DC) derslerde, not yükseltmek amacıyla ders tekrar alınır ise ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir. Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir. Mezuniyet için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) tutturamayan öğrenci mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle Koşullu başarılı (DD ve DC harf notlu) derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO’ları 2.00 üzerine çıkan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. Öğrenciler, almaları gereken tüm derslerden başarılı olarak üniversite öğretimini tamamladıklarında ve AGNO’larını 2.00 değerinin üzerine yükselttiklerinde tüm dersleri içerecek şekilde hesaplanan AGNO, o öğrencilerin mezuniyet derecelerini gösterir.

AUZEF ders geçme notu kaç?

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.

Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %30’u, yarıyıl/yılsonu sınavının ise %70’i dikkate alınarak hesaplanır.