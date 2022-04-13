Hac kontenjanları belli oldu mu? Diyanet'ten "kontenjan" açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Erbaş, 2022 yılında Türkiye'den hacca kaç kişinin gideceğine ilişkin açıklama yaptı.

2022 HAC KONTENJANI BELLİ OLDU MU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene hacca gidecek kişi sayısına ilişkin açıklamada bulundu. "Hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Diyelim ki 30 bin, 40 bin kişi (kontejan) geldi. Bu 84 binden, ilk 30 bini ya da ilk 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız" diyen Erbaş, "65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin hac kontenjanını Suudi Arabistan açıklayacak"

Bu yılki hac için Türkiye'ye ne kadar kontenjan ayrılacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erbaş, Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini, ancak detaylarının gelecek haftalarda açıklanacağını duyurduğunu hatırlattı.

REKLAM

Erbaş, Türkiye'nin hac kontenjanını Suudi Arabistan'ın açıklayacağını anımsatarak, "Daha önce, en son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı olur diye tahmin ediyorum ama bu benim umudum, arzum. Net rakamı Suudi Arabistan açıklayacak." diye konuştu.

2022 YILINDA KİMLER HAVVA GİDEBİLECEK?

İki yıldır hac için bekleyenlerin bulunduğunun hatırlatılması ve bu yıl kura yönteminin nasıl işleyeceğine ilişkin soruya karşılık Erbaş, şunları kaydetti:

"2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Yalnız şöyle bir şey var, 65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama Kovid-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak."

Erbaş, 84 bin kişi arasından hacca gidecek olanların nasıl belirleneceğine ilişkin soruya, "Diyelim ki ilk 30 bini alırız, eğer o ilk 30 bin içerisinden gitmeyecekler olursa, geriden gelenleri onların yerine katarız. İkinci bir kura olmayacak."

2022 UMRE ÜCRETİ NE KADAR?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ile üç hafta önce umreye ilişkin görüştüklerini hatırlatan Erbaş, Rabia'ya Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının çok düştüğünü ve umreye gitmek isteyen vatandaşların bulunduğunu söylediğini aktardı.

Erbaş, isteyenlerin bundan sonra umreye gidebileceğini belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak umre turlarını ramazan sonrası için planlamaya başladık. Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun yapacağı toplantıda, umre ücretini netleştireceğiz. Umrede yaş sınırı yok." dedi.

REKLAM

UMREYE KİMLER GİDEBİLİR?

Müslüman olmalıdır. Çünkü umre sadece Müslümanlardan istenilen ibadetlerdendir. Müslüman olmayan kişinin umresi kabul olmaz.

Akli dengesi yerinde olmalıdır. Akli dengesi yerinde olmayan kişiler iyi, kötü ve doğru yanlışı ayırt edemeyeceğinden dolayı gitmesi doğru değildir.

Yol güvenli olmalıdır. Eğer bir insanın zarar görmesi söz konusu olursa (savaş vs.) umre vacip olmaz.

45 yaş altı bayanlar ve 18 yaş altı erkek çocuklar, yanlarında mahremi olmadıkça umre veya hac vazifelerine yerine getirmeleri yasaktır.