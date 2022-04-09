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Özgün Buchada neler oldu? Bucha katliamı nedir?
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Bucha'da neler oldu? Bucha katliamı nedir?

Ukrayna'da meydana gelen ve tüm dünyada şoke etkisi yaratan Bucha katliamı gündemden düşmüyor.

Ukrayna’nın Bucha kentinde yaşanan katliamın ardından yapılan arama çalışmalarda 28 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Peki, Bucha'da ne oldu? Bucha katliamı nedir? Detaylar haberimizde..

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Haber Merkezi İHA
Buchada neler oldu? Bucha katliamı nedir?
Bucha katliamı nedir?

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Bucha kentinde yaşanan katliamın boyutu artmaya devam ediyor. Rusya’nın geri çekilmesiyle bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 28 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Cesetlere bomba imha ekiplerinin müdahale etmesinin ardından olay yerindeki tuzakları temizleyen ekipler, daha sonra polis eşliğinde cesetleri soğutuculu kamyonetlere yüklüyor. Cesetler daha sonra mezarlığa getiriliyor ve burada kimlik tespiti yapılarak kayıt altına alınıyor. Kimliği belirlenemeyen cansız bedenler ise incelenmek üzere Kiev’e götürülüyor.

Bucha’da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü.
Bucha’da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü.

Bucha'da neler oldu? Bucha katliamı nedir?

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyinde Rus işgalinden kurtarılan Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri, dünya çapında büyük tepkiye neden oldu. Dünya medyası sivil katliamını manşetlere taşıdı.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Batılı ülke liderleri faturayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusuna kesti. Buça’daki görüntüler “savaş suçu” olarak niteledi.

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