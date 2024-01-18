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BUDO seferlerine rüzgar engeli

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamıyor. İşte iptal edilen BUDO sefer ve saatleri.

10:19 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen BUDO sefer ve saatleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi.

BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilemedi.



#BUDO
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#İstanbul
#hava durumu
1 gün önce
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