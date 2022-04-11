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Özgün BUDOnun bazı seferleri iptal edildi
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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Hava durumu sebebiyle yapılan açıklamada BUDO'nun hangi seferleri iptal ettiği merak konusu oldu. Peki, BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
BUDOnun hangi seferleri iptal edildi?
BUDO'nun iptal olan seferleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Hava durumu sebebiyle yapılan açıklamada BUDO'nun hangi seferleri iptal ettiği merak konusu oldu. Peki, BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi? İşte haberimizin detayları sizlerle...

BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi?

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

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