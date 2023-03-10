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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri

Müslüman aleminde büyük önemi olan Cuma gününde camide ibadetlerini yerine getirecek kişiler tarafından araştırmalar başladı. Diyanet ile 81 ilde Cuma namazı saatlerini haberimizde derledik. İşte 10 Mart Diyanet ile Cuma namazı vakitleri...

11:32 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri

Türkiye’nin 81 ili için mübarek cuma namazının kılınacağı namaz vakitleri belli oldu. İbadetlerini yerine getirecek müslümanlar 10 Mart cuma namazı vakitlerini, Diyanet'in namazvakitleri.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. İki rekat farz, sekiz rekât da sünnet olarak kılınan cuma namazı saatleri tüm illerde bir kaç dakika farklılık gösterecek. Vatandaşlar, yaşadıkları kentin cuma namazı vakitlerine riayet edecekler. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saat bilgisi 10 Mart 2023 için belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL:13:20
ANKARA:13:04
İZMİR:13:27
BURSA: 13:19

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).



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#cuma namazı saatleri
1 saat önce
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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri
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