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Kabine toplantısı ne zaman 27 Mart bugün kabine toplantısı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında her iki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları paylaşıyor. Son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 6 Mart günü bir araya gelmişti. Peki, 2023 Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü?

13:03 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kabine toplantısı

Kabine toplantısı

Kabine toplantısı tarihi ve gündemi için yapılan aramalar devam ediyor. Kabine toplantısı en son 6 Mart'ta yapılmıştı. 15 günde 1 yapılan kabine toplantısının geçtiğimiz hafta yapılmaması gözleri bugüne çevirdi. Peki, bugün kabine toplantısı var mı, kabine toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta?

BUGÜN (27 MART) KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Son olarak 6 Mart'ta yapılan ve 20 Mart'ta düzenlenmesi beklenirken yoğun gündemden ötürü gerçekleştirilemeyen Kabine toplantısı için gözler 27 Mart Pazartesi'ye çevrildi.

27 Mart'ta düzenlenmesi beklenen Kabine toplantısı için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Bakan Murat Kurum, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temel atma töreninde olacaklarını belirten paylaşımda bulundu.

Bakan Murat Kurum paylaşımında, ''27 Mart Pazartesi saat 16:00'da 11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını 27 bin 949’a yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Adıyaman'ımızda 4 bin 431 konutumuzun temellerini atacağız.'' ifadeleri yer aldı.



#kabine toplantısı
#cumhurbaşkanı
#erdoğan
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