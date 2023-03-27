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Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi gün ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi zamlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yılda 2 kez ödenen emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapıldığını duyurdu. Açıklamaların ardından gözler 2023 emekli ikramiyesi ne kadar oldu, emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorularına çevrildi. İşte Ramazan bayramı ikramiyesine ilişkin ayrıntılar...

10:48 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi

Emekli ikramiyesi

Zamlı emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğuna yönelik, binlerce emekli vatandaşın sorgulamaları sürüyor. Her yıl bayram öncesi 1100 lira olarak hesaplara yatırılan emekli ikramiyeleriyle ilgili beklenen zam haberi, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarı son dakika açıklamasıyla belli oldu.

AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.

MUSTAFA ELİTAŞ ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİ AÇIKLADI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Zamlı emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatması bekleniyor.


Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu
Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu

EYT başvuruları devam ediyor. Nisanda ilk maaşlarını almak isteyenler için ay sonuna kadar emeklilik başvurularını yapmak durumunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu. Emekli ikramiyesi EYT’lileri de kapsıyor. EYT’liler ilk maaşlarını nisanda almaya başlayacak. Kim hangi tarihte emekli maaşı alacak, bu sorunun cevabı tahsis numarasına göre belli oluyor. Bu sebeple bizde tahsis numarasına emekli maaşı tarihlerini sizler için derledik. Peki SGK e Bağkur emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak? İşte normal ve EYT emekli maaşı tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek sorusunun cevabı.


#ramazan
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#bayram ikramiyesi
#emekli maaşı
21 dakika önce
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