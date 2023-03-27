Emekli ikramiyesi
Zamlı emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğuna yönelik, binlerce emekli vatandaşın sorgulamaları sürüyor. Her yıl bayram öncesi 1100 lira olarak hesaplara yatırılan emekli ikramiyeleriyle ilgili beklenen zam haberi, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Peki, zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarı son dakika açıklamasıyla belli oldu.
AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.
MUSTAFA ELİTAŞ ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİ AÇIKLADI
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.
Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." ifadelerini kullandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Zamlı emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatması bekleniyor.