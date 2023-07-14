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14 Temmuz 2023 İstanbul cuma namazı saat kaçta?

İl il cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşıldı. 14 Temmuz 2023 cuma namazı saati İstanbul ve diğer illerde öğle ezanının saat kaçta okunacağını gösterdi. Peki, 14 Temmuz 2023 cuma namazı vakti saat kaçta? İşte il il cuma saatleri...

09:02 . 14/07/2023 Friday
Yeni Şafak
Cuma namazı

Cuma namazı

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il il yayımlandı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte 14 Temmuz 2023 Ankara, İzmir, İstanbul ve il il cuma namazı saati...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan cuma namazı saatleri şöyle:

İSTANBUL - 13:15

ANKARA - 12:59

İZMİR - 13:22

ADANA - 12:50

BURSA - 13:15

ANTALYA - 13:08

ESKİŞEHİR - 13.09

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.



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