Cuma namazı saati il genelinde bu hafta cuma namazının saat kaçta kılınacağını gösterdi. İl il cuma saatleri Diyanet tarafından namaz vakitleri sayfası üzerinden paylaşılmıştı. Peki, bugün cuma saati kaçta, 17 Şubat 2023 cuma vakti ne zaman?

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA, 17 ŞUBAT 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Cuma namazı saati içerisinde namaz kılacak olanlar kısıtlamadan muaf tutulacaklar. İşte bazı illerdeki o vakitler…

İSTANBUL CUMA SAATİ 13:23

ANKARA CUMA VAKTİ 13:08

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:30

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:58

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 13:23

ANTALYA CUMA KAÇTA? 13:16

KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA? 13:09

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI NE ZAMAN? 12.38

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KAÇTA? 13:17

MERSİN CUMA VAKTİ NE ZAMAN? 13:01

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).







