19 Ağustos Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Maç Programı
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 2. hafta heyecanı başladı. Nefes kesecek maçlara konuk olacağımız haftada bugün Trendyol Süper Lig ve 1. Lig olmak üzere toplamda 6 maç oynanacak. Günün maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
19 AĞUSTOS CUMARTESİ TRENDYOL SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19 AĞUSTOS CUMARTESİ TRENDYOL 1. LİG MAÇ PROGRAMI
17.00 Bodrum FK-Erzurumspor FK: İlker Yasin Avcı
19.15 Ümraniyespor-Göztepe: Burak Olcar
21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün