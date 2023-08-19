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19 Ağustos Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 19 Ağustos Cumartesi maç programı haberimizde. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 2. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Haftanın açılış maçında İstanbulspor - Kayserispor ile Antalyaspor - Konyaspor ile karşılaştı. Her iki maçta 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Trendyol 1. Lig’de ise Çorum FK evinde Giresunspor’a 2-0 mağlup oldu. Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı.

11:04 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
19 Ağustos Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Maç Programı

19 Ağustos Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 2. hafta heyecanı başladı. Nefes kesecek maçlara konuk olacağımız haftada bugün Trendyol Süper Lig ve 1. Lig olmak üzere toplamda 6 maç oynanacak. Günün maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19 AĞUSTOS CUMARTESİ TRENDYOL SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan

21.45 Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge

21.45 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19 AĞUSTOS CUMARTESİ TRENDYOL 1. LİG MAÇ PROGRAMI

17.00 Bodrum FK-Erzurumspor FK: İlker Yasin Avcı

19.15 Ümraniyespor-Göztepe: Burak Olcar

21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün

TRENDYOL SÜPER LİG VE 1. LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU





#Trendyol Süper Lig
#Trendyol 1. Lig
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