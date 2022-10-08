Spor Toto Süper Lig 9. hafta karşılaşmaları dün akşam oynanan Gaziantep - Adana Demirspor maçı ile başlamış oldu. Bugün 8 Ekim cumartesi Süper Lig yine heyecanlı karşılaşmalara konuk olacak. Liderlik yarışı veren Adana Demirspor’un dün akşam puan kaybetmesi bugün oynanacak karşılaşmaları daha önemli bir hale getirdi. Peki bugün hangi maçlar var? Süper Lig’de bugün oynanacak karşılaşmalar neler? Saat kaçta? İşte detaylar.
Spor Toto Süper Lig bugün önemli karşılaşmalara konuk olacak. Liderlik yarışında ağır bir darbe alan Adana Demirspor maç fazlasıyla 18 puanla birinci sırada. Bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalardan alınan sonuçlarla liderlik yarışında büyük bir heyecan izleyicileri bekliyor