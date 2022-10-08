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Bugün hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig 9. hafta karşılaşmaları dün akşam oynanan Gaziantep - Adana Demirspor maçı ile başlamış oldu. Bugün 8 Ekim cumartesi Süper Lig yine heyecanlı karşılaşmalara konuk olacak. Liderlik yarışı veren Adana Demirspor’un dün akşam puan kaybetmesi bugün oynanacak karşılaşmaları daha önemli bir hale getirdi. Peki bugün hangi maçlar var? Süper Lig’de bugün oynanacak karşılaşmalar neler? Saat kaçta? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var?
Süper Lig

Spor Toto Süper Lig bugün önemli karşılaşmalara konuk olacak. Liderlik yarışında ağır bir darbe alan Adana Demirspor maç fazlasıyla 18 puanla birinci sırada. Bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalardan alınan sonuçlarla liderlik yarışında büyük bir heyecan izleyicileri bekliyor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

8 Ekim Cumartesi Spor Toto Süper Lig

> 14:30 İSTANBULSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

> 17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - ARABAM.COM KONYASPOR

> 20:00 BITEXEN GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

8 ekim Cumartesi Spor Toto 1. Lig

> 13:30 BODRUMSPOR A.Ş - SAKARYASPOR A.Ş.

> 13:30 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BOLUSPOR

> 19:00 EYÜPSPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

> 19:00 YILPORT SAMSUNSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

Süper Lig'in en değerli 11'i
FOTOĞRAF 13
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Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 18 milyon euro
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Leo Dubois (Galatasaray): 10 milyon euro
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Victor Nelsson (Galatasaray): 12 milyon euro
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Attila Szalai (Fenerbahçe): 12 milyon euro
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Arthur Masuaku (Beşiktaş): 5 milyon euro
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Lucas Torreira (Galatasaray): 20 milyon euro
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Dele Alli (Beşiktaş): 16 milyon euro
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Yusuf Yazıcı (Trabzonspor): 17 milyon euro
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Nathan Redmond (Beşiktaş): 18 milyon euro
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Bertrand Traore (Başakşehir): 16 milyon euro
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Mauro Icardi (Galatasaray): 22 milyon euro
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En değerli 11'in sahaya dizilişi
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