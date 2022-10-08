Bugün hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig 9. hafta karşılaşmaları dün akşam oynanan Gaziantep - Adana Demirspor maçı ile başlamış oldu. Bugün 8 Ekim cumartesi Süper Lig yine heyecanlı karşılaşmalara konuk olacak. Liderlik yarışı veren Adana Demirspor’un dün akşam puan kaybetmesi bugün oynanacak karşılaşmaları daha önemli bir hale getirdi. Peki bugün hangi maçlar var? Süper Lig’de bugün oynanacak karşılaşmalar neler? Saat kaçta? İşte detaylar.

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