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Bugün hangi maçlar var?
Spor Toto Süper Lig 23. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü ve Vavacars Fatih Karagümrükspor karşı karşıya gelecek.
04.02.2023 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
04.02.2023 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
04.02.2023 19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
04.02.2023 13:30 ERZURUMSPOR FK - TUZLASPOR A.Ş.
04.02.2023 13:30 BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR - ALTAŞ DENİZLİSPOR
04.02.2023 16:00 DYOREX BOLUSPOR - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
04.02.2023 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR