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Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig günün maçları

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de bugün toplam 7 maç oynanacak. Saat 13.30’da başlayacak karşılaşmalar akşam 21.00’e kadar devam edecek. Spor Toto Süper Lig 23. hafta açılış maçı Eryaman Stadyumu’nda olacak. Spor Toto 1. Lig’de bugün futbolseverler play off hattını etkileyecek önemli maçlara konuk olacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig günün maçları.

11:47 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig 23. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü ve Vavacars Fatih Karagümrükspor karşı karşıya gelecek.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

SPOR TOTO SÜPER LİG

4 OCAK CUMARTESİ

04.02.2023 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

04.02.2023 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

04.02.2023 19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

SPOR TOTO 1. LİG

4 OCAK CUMARTESİ

04.02.2023 13:30 ERZURUMSPOR FK - TUZLASPOR A.Ş.

04.02.2023 13:30 BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR - ALTAŞ DENİZLİSPOR

04.02.2023 16:00 DYOREX BOLUSPOR - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

04.02.2023 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR



#Spor Toto Süper Lig
#1. Lig
#fikstür
#Eryaman Stadyumu
#23. hafta
#TFF
1 saat önce
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Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig günün maçları
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