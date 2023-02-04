Bugün hangi maçlar var?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 23. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile noktalandı. Peki Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte soruların cevapları.