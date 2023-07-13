Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kızılyıldız karşılaşmasıyla ilgili, "Bizden çok daha önce sezon açıp daha hazır olan Kızılyıldız'a karşı sert oynamaları ve hakemin de buna izin vermesi nedeniyle iyi oynayamadık." dedi. Kartal, transfer çalışmaları için, "Görüşmeler devam ediyor. Birkaç oyuncu daha katılabilir aramıza." açıklamasında bulundu.