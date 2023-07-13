Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Fenerbahçe, Pari Premier Cup'ta ikinci maçına çıktı. İlk maçında Rus ekibi Zenit'e penaltılarda 4-3 kaybeden Kanarya, Kızılyıldız karşısında ilk galibiyetini almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sarı lacivertliler rakibine 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin tek golü 79. dakikada Joao Pedro'dan geldi. Kızılyıldız'da ise 1. dakikada Peter, 39. dakikada Mirko ve 82. dakikada Lucic kaydetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 85. dakikada kırmızı kart gördü. Fenerbahçe turnuvanın üçüncü karşılaşmasını 15 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan ekibi Nefçü Bakü ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 13 Temmuz 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (13 Temmuz 2023 Perşembe)
- 15:00 Ç.Rizespor - Alanyaspor Hazırlık Maçı Yayıncı Belli Değil
- 17:00 Konyaspor - Samsunspor Hazırlık Maçı Konyaspor TV
- 18:00 AEK - Shakhtar Donetsk Hazırlık Maçı AEK FC Youtube
- 19:00 Portekiz - Norveç UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
- 20:00 Nürnberg - Arsenal Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 22:00 İspanya - İtalya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
14 Temmuz 2023 Cuma kimin maçı var?
13:00 Antalyaspor - M.Başakşehir Hazırlık Maçı Yayıncı Belli Değil
17:00 Anderlecht - Sparta Prag Hazırlık Maçı Anderlecht Youtube
17:00 Adana Demirspor - AZS Politechnika Hazırlık Maçı Yayıncı Belli Değil
17:30 FC Lausanne - Nice Hazırlık Maçı Nice Youtube
18:00 LASK Linz - Debrecen Hazırlık Maçı LASK Linz Youtube
18:00 F.Düsseldorf - Slovan Liberec Hazırlık Maçı Fortuna Düsseldorf Youtube
18:00 Viktoria Plzen - Kopenhag Hazırlık Maçı Viktoria Plzen Youtube
19:00 Sturm Graz - Aris Limassol Hazırlık Maçı SKSturm.TV Youtube
20:30 Austria Wien - Galatasaray Hazırlık Maçı GS TV
2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?
Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona erdi ve gelecek sezonun hazırlıkları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başladı. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.
2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir. Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.