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Spor

Fenerbahçe Mert'le anlaştı

Sassuolo'da forma giyen 24 yaşındaki milli oyuncunun transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak Mert Müldür ise senelik 1 milyon Euro ücret alacak.

09:32 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür transferinde mutlu sona ulaştı. Milli oyuncunun temsilcisi Max Hagmayr sözleşleyle ilgili son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi.


Sarı-lacivertliler Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak, oyuncuya da senelik 1 milyon euro ücret ödeyecek. Fenerbahçe'nin Sassuolo'ya Mert Müldür için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.


Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor. Mert Müldür'ün Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtmesi ve transferi için kolaylık gösterilmesi üzerine Sassuolo kulübünün inadı kırıldı ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.


Her yerde oynuyor

Mert Müldür tam bir alternatif oyuncu. Birçok mevkide forma giyen 24 yaşındaki milli futbolcu savunma hattının her bölgesinde forma giyebiliyor, ayrıca sağ kanatta da oynayabiliyor. Mert, gerçek mevki sağ bekin yanı sıra stoper, sol bek ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebiliyor.


Genç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni alternatifi olacak. Fenerbahçe'de sağ kanadın Mert-Ferdi rotasyonundan oluşması bekleniyor.




#Fenerbahçe
#Mert Müldür
#Transfer
#Süper Lig
32 dakika önce
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