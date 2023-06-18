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Bugün kimin maçı var? 18 Haziran 2023 Pazar maç programı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti. J Grubu'nda Portekiz ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Portekiz'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Çekya, deplasmanda Faroe Adaları'na konuk oldu. Orta Avrupa temsilcisi, rakibini 3-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 18 Haziran 2023 Pazar maç programı ve fikstürü.

10:18 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. J Grubu'nda Portekiz ile Bosna Hersek kozlarını paylaştı. Portekiz'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 44'de Bernardo Silva, 77 ve 90+3. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti. Slovakya, İzlanda’yı 2-1 yenerken, A Grubu'nda İskoçya deplasmanda Norveç'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor.

Bugün hangi maçlar var? (18 Haziran 2023 Pazar kimin maçı var?)

  1. 16:00 Hollanda - İtalya UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük Maçı S Sport S Sport Plus
  2. 16:00 Ruanda - Mozambik Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  3. 16:00 Tanzanya - Nijer Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  4. 17:00 Madagaskar - Gana Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  5. 18:00 Esvatini - Togo Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  6. 18:00 Uganda - Cezayir Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  7. 19:00 Kongo - Mali Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  8. 19:00 Sierra Leone - Nijerya Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  9. 19:00 Yeşil Burun Adaları - Burkina Faso Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  10. 21:00 Gabon - Demokratik Kongo Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
  11. 21:45 Hırvatistan - İspanya UEFA Uluslar Ligi Final TRT Spor CBC Sport S Sport S Sport Plus

EURO 2024 Elemeleri üçüncü haftası gecenin sonuçları

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü hafta maçları tamamlandı. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, A, E, F, G ve J gruplarında 11 maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Norveç-İskoçya: 1-2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2

E Grubu:

Faroe Adaları-Çekya: 0-3

Arnavutluk-Moldova: 2-0

F Grubu:

Azerbaycan-Estonya: 1-1

Belçika-Avusturya: 1-1

G Grubu:

Litvanya-Bulgaristan: 1-1

Karadağ-Macaristan: 0-0

J Grubu:

Lüksemburg-Lihtenştayn: 2-0

Portekiz-Bosna Hersek: 3-0

İzlanda-Slovakya: 1-2



#UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
#EURO 2024
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