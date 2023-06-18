Bugün kimin maçı var?
EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. J Grubu'nda Portekiz ile Bosna Hersek kozlarını paylaştı. Portekiz'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 44'de Bernardo Silva, 77 ve 90+3. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti. Slovakya, İzlanda’yı 2-1 yenerken, A Grubu'nda İskoçya deplasmanda Norveç'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor.
Bugün hangi maçlar var? (18 Haziran 2023 Pazar kimin maçı var?)
- 16:00 Hollanda - İtalya UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük Maçı S Sport S Sport Plus
- 16:00 Ruanda - Mozambik Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 16:00 Tanzanya - Nijer Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 17:00 Madagaskar - Gana Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 18:00 Esvatini - Togo Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 18:00 Uganda - Cezayir Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 19:00 Kongo - Mali Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 19:00 Sierra Leone - Nijerya Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 19:00 Yeşil Burun Adaları - Burkina Faso Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 21:00 Gabon - Demokratik Kongo Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
- 21:45 Hırvatistan - İspanya UEFA Uluslar Ligi Final TRT Spor CBC Sport S Sport S Sport Plus
EURO 2024 Elemeleri üçüncü haftası gecenin sonuçları
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü hafta maçları tamamlandı. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, A, E, F, G ve J gruplarında 11 maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:
Norveç-İskoçya: 1-2
Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2
Faroe Adaları-Çekya: 0-3
Arnavutluk-Moldova: 2-0
Azerbaycan-Estonya: 1-1
Belçika-Avusturya: 1-1
Litvanya-Bulgaristan: 1-1
Karadağ-Macaristan: 0-0
Lüksemburg-Lihtenştayn: 2-0
Portekiz-Bosna Hersek: 3-0
İzlanda-Slovakya: 1-2