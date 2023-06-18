EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. J Grubu'nda Portekiz ile Bosna Hersek kozlarını paylaştı. Portekiz'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 44'de Bernardo Silva, 77 ve 90+3. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti. Slovakya, İzlanda’yı 2-1 yenerken, A Grubu'nda İskoçya deplasmanda Norveç'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor.