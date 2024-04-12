Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, yarın tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. İşte Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ligde bugün, yarın, 14 Nisan Pazar ve 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maç programı.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)
Yarın hangi maçlar var?
13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)
14 Nisan Pazar kimin maçı var?
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)
16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 Nisan Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)
Trendyol 1. Lig bu hafta hangi maçlar var?
20.00 Manisa FK-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)
19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli) (Ev sahibi takım seyircisiz)
17.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Adanaspor-Bodrum FK (Yeni Adana)
TFF 2.Lig'de hangi maçlar var?
15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu-Nazilli Belediyespor (Mersin)
15.00 Esenler Erokspor-Bursaspor (Esenler Erokspor)
15.00 Karacabey Belediyespor-Ankaraspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
14.00 1461 Trabzon FK-Bucaspor 1928 (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Adıyaman FK (Karaelmas K.Köksal)
15.00 Kırklarelispor-Serik Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 AcnTURK Sigorta Vanspor-Altınordu (Van Atatürk)
15.00 Diyarbekirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Diyarbakır)
15.00 Hes İlaç Afyonspor-Ankara Demirspor (Zafer)
15.00 Menemen FK-İskenderunspor (Menemen İlçe)
15.00 Sarıyer-Düzce Cam Düzcespor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Denizlispor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Denizli Atatürk)
15.00 Somaspor-Uşakspor (Soma Atatürk)
15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Belediye Derincespor (Iğdır Şehir)
15.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi)
15.00 İnegölspor-Karaman FK (İnegöl İlçe)
15.00 Fethiyespor-Isparta 32 Spor (Fethiye İlçe)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)