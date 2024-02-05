Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal evinde karşılaştığı Liverpool'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini elde etti. La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, evinde ağırladığı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Futbolseverler, günlük olarak takip ettikleri maç programlarını öğrenmek için ‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusunu sıkça sorguluyor. 5 Şubat Pazartesi 2024 tarihinde oynanacak olan futbol karşılaşmalarını merak eden spor tutkunları için derlediğimiz maç programını aşağıda bulabilirsiniz: