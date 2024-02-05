Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplansmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.
Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal evinde karşılaştığı Liverpool'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini elde etti. La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, evinde ağırladığı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Futbolseverler, günlük olarak takip ettikleri maç programlarını öğrenmek için ‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusunu sıkça sorguluyor. 5 Şubat Pazartesi 2024 tarihinde oynanacak olan futbol karşılaşmalarını merak eden spor tutkunları için derlediğimiz maç programını aşağıda bulabilirsiniz:
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
- 14:00 Kapaz - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 22:45 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus
- 22:45 Bastia - Ajaccio Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
- 23:00 Brentford - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 23:00 Rayo Vallecano - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta sonuçları
MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: 0-0
Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Yılport Samsunspor-Galatasaray: 0-2
Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0
RAMS Başakşehir-İstanbulspor: 2-0
Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: 1-1
Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2
Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-1
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta programı
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)
20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)