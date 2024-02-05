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Bugün kimin maçı var? 5 Şubat 2024 Pazartesi maç programı

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor da Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Arsenal, Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool'u 3-1'lik skorla yenerek üç puanın sahibi oldu. Peki bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? İşte, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü oynanacak mücadeleler...

10:08 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var?

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplansmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.

Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal evinde karşılaştığı Liverpool'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini elde etti. La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, evinde ağırladığı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Futbolseverler, günlük olarak takip ettikleri maç programlarını öğrenmek için ‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusunu sıkça sorguluyor. 5 Şubat Pazartesi 2024 tarihinde oynanacak olan futbol karşılaşmalarını merak eden spor tutkunları için derlediğimiz maç programını aşağıda bulabilirsiniz:

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

  1. 14:00 Kapaz - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  2. 22:45 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus
  3. 22:45 Bastia - Ajaccio Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
  4. 23:00 Brentford - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  5. 23:00 Rayo Vallecano - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta sonuçları

MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Yılport Samsunspor-Galatasaray: 0-2

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0

RAMS Başakşehir-İstanbulspor: 2-0

Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-1

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta programı

9 Şubat Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

10 Şubat Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)



#bugünkü maç programı
#Süper Lig
#Real Madrid
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