|
Özgün

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 1 Eylül Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig ve 1. Lig’de bugün toplamda 3 maç oynanacak. Takımlarımızı Avrupa’da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un bir maç eksiği bulunuyor. Ligde Fenerbahçe 6 puanla lider sırada. Henüz puan alamayan takımlar ise Başakşehir ve Gaziantepspor. Peki, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı.

10:01 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 1 Eylül Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 1 Eylül Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 4. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Günün açılış maçları bugün saat 21.00’de başlayacak. Süper Lig’de ve 1. Lig’de toplamda bugün 3 maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER VE 1. LİG 1 EYLÜL MAÇ PROGRAMI

TRENDYOL SÜPER LİG

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

TRENDYOL 1. LİG

21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU






#Süper Lig
#Trendyol 1. Lig
#4. hafta fikstürü
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beklenen yağış çok kuvvetli geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 1 Eylül il il hava durumu