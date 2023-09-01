Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı 1 Ocak Cuma günü oynanacak Kasımpaşa - Trabzonspor, Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçları ile start verecek. 4 büyüklerden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta deplasmanda olacak. Türkiye Futbol Federasyonu bu kapsamda haftanın hakemlerini de açıkladı. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, hakemler kimler? İşte 4. hafta fikstürü, maç programı ve hakemleri