Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 1 Eylül Maç Programı
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 4. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Günün açılış maçları bugün saat 21.00’de başlayacak. Süper Lig’de ve 1. Lig’de toplamda bugün 3 maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte günün maç programı.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER VE 1. LİG 1 EYLÜL MAÇ PROGRAMI
TRENDYOL SÜPER LİG
21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
TRENDYOL 1. LİG
21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)