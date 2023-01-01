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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 16 Eylül Cumartesi Maç Programı

‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusunun cevabı milli aranın bitmesinin ardından futbolseverlerden tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 5. hafta heyecanı milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig’de bugün toplamda 4 maç oynanacak. Haftanın açılış maçında Konyaspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. 1. Lig’de ise Erzurumspor FK ve Altay karşı karşıya gelecek. 16 Eylül Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programı haberimizde.

09:30 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 16 Eylül Cumartesi Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 16 Eylül Cumartesi Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 5. hafta heyecanı bugün başlıyor. Süper Lig ve 1. Lig’de bugün toplamda 8 maç oynanacak. Son şampiyon Galatasaray evinde Samsunspor’u ağırlayacak. 16 Eylül Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

16 EYLÜL CUMARTESİ

16.09.2023 17:00 MONDİHOME KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

16.09.2023 17:00 TÜMOSAN KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

16.09.2023 20:00 GALATASARAY A.Ş. - YILPORT SAMSUNSPOR

16.09.2023 20:00 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

TRENDYOL 1. LİG

16 EYLÜL CUMARTESİ

16.09.2023 16:00 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR

16.09.2023 16:00 ERZURUMSPOR FK - ALTAY

16.09.2023 19:00 ÜMRANİYESPOR - AHLATCI ÇORUM FK

16.09.2023 19:00 KOCAELİSPOR - BOLUSPOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU




#Trendyol Süper Lig
#1. Lig
#fikstür
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