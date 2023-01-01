Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 16 Eylül Cumartesi Maç Programı
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 5. hafta heyecanı bugün başlıyor. Süper Lig ve 1. Lig’de bugün toplamda 8 maç oynanacak. Son şampiyon Galatasaray evinde Samsunspor’u ağırlayacak. 16 Eylül Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
16 EYLÜL CUMARTESİ
16.09.2023 17:00 MONDİHOME KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
16.09.2023 17:00 TÜMOSAN KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16.09.2023 20:00 GALATASARAY A.Ş. - YILPORT SAMSUNSPOR
16.09.2023 20:00 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
TRENDYOL 1. LİG
16 EYLÜL CUMARTESİ
16.09.2023 16:00 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
16.09.2023 16:00 ERZURUMSPOR FK - ALTAY
16.09.2023 19:00 ÜMRANİYESPOR - AHLATCI ÇORUM FK
16.09.2023 19:00 KOCAELİSPOR - BOLUSPOR