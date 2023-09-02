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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 2 Eylül Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 4. hafta heyecanı dün akşam oynanan 3 karşılaşma ile start verdi. Süper Lig’de Kasımpaşa evinde Trabzonspor’a 5-1 mağlup oldu. Çaykur Rizespor ise evinde Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti. 1. Lig’de Kocaelispor deplasmanda Adanaspor’u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de bugün toplamda 8 maç oynanacak. Galatasaray bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig ve 1. Lig 2 Eylül Cumartesi maç programı.

11:27 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 2 Eylül Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 2 Eylül Maç Programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 4. hafta maçları hız kesmeden devam ediyor. 2 Eylül Cumartesi Süper Lig’de 4, 1. Lig’de 4 karşılaşma oynanacak. Galatasaray bugün Gaziantep FK deplasmanında olacak. 2 Eylül Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

2 EYLÜL CUMARTESİ

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG

2 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.15 Manisa FK-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU





#Trendyol Süper Lig
#Trendyol 1. Lig
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