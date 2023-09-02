Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 2 Eylül Maç Programı
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 4. hafta maçları hız kesmeden devam ediyor. 2 Eylül Cumartesi Süper Lig’de 4, 1. Lig’de 4 karşılaşma oynanacak. Galatasaray bugün Gaziantep FK deplasmanında olacak. 2 Eylül Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
2 EYLÜL CUMARTESİ
19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG
2 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
19.15 Manisa FK-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)
21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)