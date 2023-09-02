Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor’u konuk etti. Maç Trabzonspor’un 5-1’lik farklı üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 15’ Enis Destan, 28’ ve 64’ Enis Bardhi, 45’ Filip Benkovic, 82’ Göktan Gürpüz ve 85’ Claudio Winck’ten geldi. Trabzonspor ligde 2. galibiyetini elde ederek 6 puanla 3. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise ilk mağlubiyetini alarak 5 puanla 9. sırada yer aldı. Kasımpaşa - Trabzonspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize bakabilirsiniz.