Güneşe kısa bir yağmur arası! Meteoroloji son dakika duyurdu: Salı ve Çarşamba günü sağanak yağış geliyor

27 Eylül güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye, Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodosun etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava İstanbul'da da akşam saatlerinde etkisini gösterecek. İşte güncel hava durumu raporu...

Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hafta içi 27-29 derecelerde geçmesi beklenen hava sıcaklığının hafta sonu 3-4 derece ısınması ve mevsin normallerini üstünde olması bekleniyor.

İstanbul hava durumu nasıl?

Hava durumu İstanbul nasıl olacak? İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının da öğle saatlerinde 26 derecelerde olması tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu

Hangi ilde hava nasıl olacak? İllere göre hava durumu tahminleri

MARMARA

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 26°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

27 Eylül Salı hava durumu nasıl olacak?

28 Eylül Çarşamba hava durumu nasıl olacak?

29 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak?

30 Eylül Cuma hava durumu nasıl olacak?

1 Ekim Cumartesi hava durumu nasıl olacak?

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