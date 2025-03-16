Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın ilk gününde Marmara ve Karadeniz'de başlayacak yağışlar; hafta içinde tüm Türkiye'ye yayılacak. Yağış ve soğuk hava, termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde değerleri gösterdiği İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak. Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının Ankara'da -4, İstanbul'da 2, İzmir'de 3, Konya'da -3, Antalya'da 6, Bolu'da -4, Samsun'da 3, Trabzon'da 3, Erzurum'da -4, Diyarbakır'da 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın, ülke genelinde 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



