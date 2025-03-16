Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Mart Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurtta etkili olan bahar havasına yeni haftada veda edilecek. Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini gösterecek. Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak, sağanak ve kar yağışı etkili olacak. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
Haftanın ilk gününde Marmara ve Karadeniz'de başlayacak yağışlar; hafta içinde tüm Türkiye'ye yayılacak. Yağış ve soğuk hava, termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde değerleri gösterdiği İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak. Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının Ankara'da -4, İstanbul'da 2, İzmir'de 3, Konya'da -3, Antalya'da 6, Bolu'da -4, Samsun'da 3, Trabzon'da 3, Erzurum'da -4, Diyarbakır'da 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın, ülke genelinde 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu