Meteoroloji hava durumu raporunu yeniledi: Sürpriz yaşanacak! Sıcak havalara elveda diyebiliriz

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte yazı andıran hava koşulları etkisini sürdürüyor. Bugün İstanbul'da sıcaklığın 27 dereceye kadar çıkması beklenirken, diğer büyük şehirlerde de benzer şekilde yüksek sıcaklıklar görülecek.

KIŞ GERİ GELİYOR

Ancak bu durum önümüzdeki hafta tersine dönecek. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek. Hatta İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA REKOR KIRILABİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de son bilgileri paylaştı. Prof. Dr. Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Bugün için yaz geldi diyebiliriz. Aşırı sıcak diyebiliriz mart ayı için. Normalde ortalama sıcaklık 12-13 derece. Şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık 27,5 derece. Yarın 28-29 dereceler görülebilir. 29 derece olunca rekoru kırılacak. İlk kez Mart ayının sıcaklık rekorunu bugün ve yarın kırma ihtimalimiz çok yüksek. Bu sıcaklığı haziran temmuz aylarında görüyorduk. Ankara daha sıcak. Orada daha yüksek olasılıkla 27-28 derece ile rekor kırılacak.

SOĞUK HAVA DALGASI

Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor. 5 gün içinde iki mevsimi bir yaşayacağız. Salı ve salı akşamından itibaren Marmara'ya yağmur geliyor, Anadolu'nun birçok yerine karla karışık yağmur ve kar geliyor. Salı ve Çarşamba günü Anadolu'nun büyük bölümünde 20 dereceye varan sıcaklık düşüşleri olacak.

İSTANBUL'DA KAR GÖRÜLECEK Mİ?

İstanbul'da kar göremeyiz. Yükseklerde karla karışık yağmur olabilir ama o da zor bir ihtimal. İstanbul'da sıcaklık 8 derece civarına düşecek salı günü. Çarşamba da 7-8 derce civarında. Karla karışık yağmur sıcaklığı bu, kar için onun altına düşmesi lazım. Anadolu'da da karla karışık yağmur var. Ankara'da çarşamba perşembe günü büyük ihtimal kar yağışı var. Önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar hava kış havası.

Şile'ye baktığınızda denize girenler de vardır bugün. Sıcaklık 29 dereceden 7 dereceye kadar düşecek Ankara'da. Salı akşamı İstanbul'da gök gürültülü, sağanak yağış göreceğiz. Bugün İstanbullular bütün sokakları dolaşsın. Toz tartışması da asparagas bir konu.

AKOM'DAN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu. AKOM’dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.” ifadelerine yer verildi.

İstanbul’da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. Valiğin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 15 ila 20 derece azalacağı belirtildi.