Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Mart Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olurken bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yarından itibaren yurdun geniş kesiminde soğuk ve yağışlı hava dalgası etkili olacak. Buna göre 26 il için sarı kodlu alarm verildi. İstanbul'da yarın 12-13 derecelik sıcaklık düşüşü beklenirken Ankara'da ise kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların eksi 3'lere kadar inmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İç kesimlerde yarın akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz'de ise salı sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'nde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 22°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 24°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 5°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MERSİN 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu

KONYA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevreleri ve Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,

ARTVİN 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,

TRABZON 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS -2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 28°C