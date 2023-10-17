Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim Salı hava durumu raporunu yayınlandı. Alınan tahminlere göre yağışların, Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege’nin kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tüm illerde 5 günlük hava durumu tahminlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

METEOROLOJİ 17 EKİM SALI TÜM YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya’nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege’nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun’un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların, Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28







