Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran Perşembe yurtta hava durumu

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il 5 günlük hava durumu tahminleri.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artarak, Ege, Marmara ve Akdeniz’de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN.

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN.

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 (Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.)

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.)

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34







