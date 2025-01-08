Türkiye'nin batısı Cezayir'den gelen sıcak hava dalgasının etkisine girerken, Doğu Anadolu'da zemheri soğukları etkili oluyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı ölçümlere göre gece en düşük sıcaklık Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler Göle'de eksi 23,8 dereceyi gösterirken, Ardahan merkezde sıcaklık eksi 22,4, Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 23,2 derece ölçüldü.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji verilerine göre bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ardahan merkez -22,4, Damal -14,5, Göle -23,8, Hanak -20,4, Posof -9,2, Çıldır -16,9.

Ağrı Merkez -8,6, Diyadin -12,8, Doğubayazıt -10,6, Eleşkirt -15,6, Hamur -9,1, Patnos -14,0, Taşlıçay -12,1, Tutak -8,2.

Erzincan Merkez -6,9, İliç, -3,7, Kemah -6,7, Kemaliye -0,4, Otlukbeli -12,5, Tercan -8,2, Çayırlı -9,6, Üzümlü -6,7.

Aziziye -13,9, Aşkale -12,0, Horasan -9,9, Hınıs -12,0, İspir -9,3, Karayazı -13,4, Karaçoban -7,6, Narman -7,8, Oltu -6,9, Olur -4,6, Pazaryolu -9,9, Tekman, -23,2, Tortum -9,5, Uzundere -4,9, Yakutiye -14,8, Çat -17,2, Şenkaya -8,0.

Kars merkez -16,2. Akyaka -16,0, Arpaçay -13,1, Digor -8,2, Kağızman -7,5, Sarıkamış -13,1, Selim -17,4, Susuz -13,7.

Muş merkez -3,7, Bulanık -11,5, Hasköy -4,8, Korkut -5,2, Malazgirt -12,4, Varto -5,5.

Iğdır merkez -6,4, Aralık -7,0, Karakoyunlu -7,3, Tuzluca -6,3.

AĞAÇLAR KIRAĞIDAN BEYAZA DÖNDÜ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14,8'e düştüğü Erzurum'da ağaçları kırağı kapladı. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, dışarda olanlar nefes almakta zaman zaman güçlük çekti. Yeni yılla birlikte soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da tel örgüleri buz kapladı.

'ERZURUM NO-FROST BUZDOLABI'

Erzurum şehir tarihiyle ilgili araştırmalar yapan yazar Abdurrahman Zeynal, kentin no-frost buzdolabını andırdığını söyledi. Zeynal, "Çocukluğumdan beri böyle bir soğuk görmedim. Kasım ayının 25'inden itibaren başlayan soğuklar eksi 30'lara kadar düştü. Başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu adeta buz kesti. İnsanlar soğuktan donmakta, yollar buz kesmekte. 60 senedir böyle bir kış görmedim. Doğu ve Erzurum no-frost buzdolabına dönüştü. Buzdolabından daha soğuk günleri yaşıyoruz. 21 Aralık'ta başlayan ve şubatın başına kadar devam edecek zemheri yani kara kış çok ciddi anlamda kendini hissettiriyor" diye konuştu.

EN SOĞUK YER GÖLE

Ardahan'da bir süredir etkili olan soğuk şiddetini dün gece artırdı. Hava sıcaklığı kent merkezinde dün gece sıfırın altında 22,4 derece olarak ölçüldü. Göle ilçesi sıfırın altında 23,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. Soğuklar nedeniyle nehir, dere ve akarsuların buz tuttuğu şehirde ağaçlar kırağı ile bembeyaz oldu. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin kaloriferlerini aralıksız yakarak ısınmaya çalışırken, tüplerin bile donma seviyesine geldiğini, araçların ise neredeyse her gün donduğu için ulaşımın güçleştiğini dile getirdi.

ERZİNCAN'DA SİS DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı görülürken kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Erzincan ovasının kuzeydoğusunda yer alan 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları sisli havada dron ile görüntülendi. 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları üzerindeki sis bulutları görsel şölen oluşturdu.

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 16,2 dereceye düştüğü Kars'ta da dereler, göletler buzla kaplandı. Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, Kars Kalesi eteğindeki tarihi yapılar kırağı tutan ağaçlarla güzel bir görüntü oluşturdu. Hava sıcaklığının eksi 8,6 derece olduğu Ağrı'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.







