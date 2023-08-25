Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre; Türkiye'nin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli Ordu'nun iç kesimleri, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 AĞUSTOS 2023
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı buutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 29°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu'nun iç kesimleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 24°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık