Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22 İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Samsun: Parçalı bulutlu 17 Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 16 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 26