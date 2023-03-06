Bugün kimin maçı var?
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor karşılaşması 0-0 berabere bitti. MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile 0-0 berabere kaldı. Her iki takımın karşılıklı ataklarıyla, zevkli geçen 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı. İtalya Serie A'nın 25. hafta karşılaşmasında Inter ile Lecce karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Inter 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Peki bugünkü maçlar saat kaçta? 6 Mart 2023 Pazartesi maç programı haberimizde.
Bugün kimin maçı var? (6 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 00:00 Colo Colo - Magallanes Şili Primera Ligi Bilyoner
- 02:00 Sportivo Trinidense - Libertad Paraguay 1. Ligi - Apertura Bilyoner
- 02:30 Cobresal - Everton DV Şili Primera Ligi Bilyoner
- 04:05 Queretaro - Toluca Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner
- 13:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş TFF Elit U17 Ligi Youtube
- 19:00 Voluntari - Arges Romanya Liga 1 Bilyoner
- 20:00 Kasımpaşa - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig beIN 1 SPORTS
- 20:30 Sassuolo - Cremonese İtalya Serie A S Sports
- 20:30 Panathinaikos - Panetolikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 21:00 Aalborg - FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi Bilyoner
- 21:00 Radomiak Radom - KGHM Zaglebie Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 21:30 Sepsi - CFR Cluj Romanya Liga 1 Bilyoner
- 22:00 ADO Den Haag - Heracles Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 De Graafschap - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Jong Ajax - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner Bilyoner
- 22:00 Jong AZ - Willem II Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Jong PSV - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:00 Jong Utrecht - Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:30 Genoa - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner
- 22:45 Torino - Bologna İtalya Serie A S Sports
- 22:45 Caen - Sochaux Fransa Ligue 2 beIN 4 SPORTS
- 22:45 Bohemians 1905 - Drogheda İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:45 Dundalk - Shelbourne İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:45 Sligo Rovers - St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 22:45 Dublin - Derry City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 23:00 Brentford - Fulham İngiltere Premier Lig beIN 3 SPORTS
- 23:00 Osasuna - Celta Vigo İspanya La Liga S Sports
- 23:00 Shamrock Rovers - Cork City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
- 23:00 Villarreal B - Alaves İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 23:15 Casa Pia - Paços Ferreira Portekiz Liga NOS Bilyoner