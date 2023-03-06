Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giymedi. Ümraniyespor 52. dakikada Sekidika'nın ve 65. dakikada ise Umut Nayir'in golü ile 0-2 öne geçti. Karadeniz ekibinin golünü 83. dakikada Yusuf Yazıcı attı.