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Bugün hangi maçlar var? 6 Mart 2023 Pazartesi maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor karşılaşması 0-0 berabere bitti. Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 726 gün sonra sahasında kaybetti. Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. İtalya Serie A 25. hafta karşılaşmasında Inter ile Lecce kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan Inter 2-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi. İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile 0-0 berabere kaldı. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 6 Mart 2023 Pazartesi maç programı haberimizde.

09:19 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor karşılaşması 0-0 berabere bitti. MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile 0-0 berabere kaldı. Her iki takımın karşılıklı ataklarıyla, zevkli geçen 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı. İtalya Serie A'nın 25. hafta karşılaşmasında Inter ile Lecce karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Inter 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Peki bugünkü maçlar saat kaçta? 6 Mart 2023 Pazartesi maç programı haberimizde.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (6 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  1. 00:00 Colo Colo - Magallanes Şili Primera Ligi Bilyoner
  2. 02:00 Sportivo Trinidense - Libertad Paraguay 1. Ligi - Apertura Bilyoner
  3. 02:30 Cobresal - Everton DV Şili Primera Ligi Bilyoner
  4. 04:05 Queretaro - Toluca Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner
  5. 13:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş TFF Elit U17 Ligi Youtube
  6. 19:00 Voluntari - Arges Romanya Liga 1 Bilyoner
  7. 20:00 Kasımpaşa - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig beIN 1 SPORTS
  8. 20:30 Sassuolo - Cremonese İtalya Serie A S Sports
  9. 20:30 Panathinaikos - Panetolikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  10. 21:00 Aalborg - FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi Bilyoner
  11. 21:00 Radomiak Radom - KGHM Zaglebie Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  12. 21:30 Sepsi - CFR Cluj Romanya Liga 1 Bilyoner
  13. 22:00 ADO Den Haag - Heracles Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  14. 22:00 De Graafschap - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  15. 22:00 Jong Ajax - Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner Bilyoner
  16. 22:00 Jong AZ - Willem II Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  17. 22:00 Jong PSV - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  18. 22:00 Jong Utrecht - Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  19. 22:30 Genoa - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner
  20. 22:45 Torino - Bologna İtalya Serie A S Sports
  21. 22:45 Caen - Sochaux Fransa Ligue 2 beIN 4 SPORTS
  22. 22:45 Bohemians 1905 - Drogheda İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  23. 22:45 Dundalk - Shelbourne İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  24. 22:45 Sligo Rovers - St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  25. 22:45 Dublin - Derry City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  26. 23:00 Brentford - Fulham İngiltere Premier Lig beIN 3 SPORTS
  27. 23:00 Osasuna - Celta Vigo İspanya La Liga S Sports
  28. 23:00 Shamrock Rovers - Cork City İrlanda Premier Ligi Bilyoner
  29. 23:00 Villarreal B - Alaves İspanya La Liga 2 Bilyoner
  30. 23:15 Casa Pia - Paços Ferreira Portekiz Liga NOS Bilyoner









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Bugün hangi maçlar var? 6 Mart 2023 Pazartesi maç programı
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