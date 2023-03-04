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ÖZET | Trabzonspor - Ümraniyespor: 1-2

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti. Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giymedi. Ümraniyespor 52. dakikada Sekidika'nın ve 65. dakikada ise Umut Nayir'in golü ile 0-2 öne geçti. Karadeniz ekibinin golünü 83. dakikada Yusuf Yazıcı attı.

17:30 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor Ümraniyespor

Trabzonspor Ümraniyespor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Ümraniyespor maçı özeti

  1. 7.dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
  2. 9. dakikada ani gelişen Ümraniyespor atağından Peres'ten topu kapan Geraldo sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır kornere çıkardı.
  3. 13.dakikada Gomez'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Umut Bozok'un kafayla kaleye gönderdiği topu Mustafa Eser çizgi üzerinden çıkardı.
  4. 18.dakikada Larsen'in sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Abdulkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Sonrasında Umut Bozok'un etkisiz vuruşu ise auta çıktı.
  5. 41. dakikada Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Naci Ünüvar'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun'un sağından az farkla auta çıktı.
  6. 52' Ümraniyespor Sekidika'nın golü ile 1-0 öne geçti
  7. 61' Ümraniyespor gole yaklaştı! Lenjani'nin kullandığı köşe vuruşunda Glumac topa kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
  8. 65' Ümraniyespor Umut Nayir'in golü ile 0-2 öne geçti.
  9. 69' Trabzonspor, farkı 1'e indirmek için yükleniyor.
  10. 72' Ümraniyespor bu bölümde takım halinde kendi sahasında.
  11. 83' Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ile farkı 1'e indirdi.
  12. 89' Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin ceza alanına gönderdiği ortaya Maxi Gomez, kafayla vuruşunu yaptı. Top yandan dışarı çıktı. Maç sonucu: Trabzonspor 1-2 Ümraniyespor

Trabzonspor-Ümraniyespor ilk 11

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswill, Larsen, Siopis, Doğucan Haspolat, Abdulkadir Ömür, Trezeguet (Naci Ünüvar dk. 34), Umut Bozok, Gomez

Ümraniyespor: Orkun, Gheoorghe, Mustafa Eser, Epureanu, Glumaç, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak, Mrsic, Sekidika, Geraldo, Umut Nayir





#Trabzonspor
#Ümraniyespor
#süper lig
1 saat önce
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ÖZET | Trabzonspor - Ümraniyespor: 1-2
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