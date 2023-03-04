Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne karşılaşmada attığı 3 golle yıldızlaştı. Bu skorla VavaCars Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Andrea Pirlo'nun öğrencileri bu süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve puanını 29'a çıkardı. Sivasspor ise 24 puanda kaldı. Fatih Karagümrük-Sivasspor-maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.