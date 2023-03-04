Trabzonspor Ümraniyespor
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor Ümraniyespor maçı özeti
- 7.dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
- 9. dakikada ani gelişen Ümraniyespor atağından Peres'ten topu kapan Geraldo sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır kornere çıkardı.
- 13.dakikada Gomez'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Umut Bozok'un kafayla kaleye gönderdiği topu Mustafa Eser çizgi üzerinden çıkardı.
- 18.dakikada Larsen'in sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Abdulkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Sonrasında Umut Bozok'un etkisiz vuruşu ise auta çıktı.
- 41. dakikada Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Naci Ünüvar'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun'un sağından az farkla auta çıktı.
- 52' Ümraniyespor Sekidika'nın golü ile 1-0 öne geçti
- 61' Ümraniyespor gole yaklaştı! Lenjani'nin kullandığı köşe vuruşunda Glumac topa kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
- 65' Ümraniyespor Umut Nayir'in golü ile 0-2 öne geçti.
- 69' Trabzonspor, farkı 1'e indirmek için yükleniyor.
- 72' Ümraniyespor bu bölümde takım halinde kendi sahasında.
- 83' Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ile farkı 1'e indirdi.
- 89' Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin ceza alanına gönderdiği ortaya Maxi Gomez, kafayla vuruşunu yaptı. Top yandan dışarı çıktı. Maç sonucu: Trabzonspor 1-2 Ümraniyespor
Trabzonspor-Ümraniyespor ilk 11
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswill, Larsen, Siopis, Doğucan Haspolat, Abdulkadir Ömür, Trezeguet (Naci Ünüvar dk. 34), Umut Bozok, Gomez
Ümraniyespor: Orkun, Gheoorghe, Mustafa Eser, Epureanu, Glumaç, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak, Mrsic, Sekidika, Geraldo, Umut Nayir