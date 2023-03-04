Sivasspor'da ise oyuna sonradan dahil olan Leke James uzatma dakikalarında 2 gol attı ancak beraberlik için yeterli olmadı.İstanbul ekibinin gollerini 45+4, 53 ve 80'de Diagne ile 69'da M. Ozdoev kaydetti.

Sivasspor'un ilk golünü 27'de J. Caicedo ve 90+1 ile 90+6'da L. James kaydetti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı Ümit Öztürk yönetti. Bu skorla VavaCars Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Andrea Pirlo'nun öğrencileri bu süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve puanını 29'a çıkardı. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.