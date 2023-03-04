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Fatih Karagümrük 4-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne karşılaşmada attığı 3 golle yıldızlaştı. Bu skorla VavaCars Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Andrea Pirlo'nun öğrencileri bu süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve puanını 29'a çıkardı. Sivasspor ise 24 puanda kaldı. Fatih Karagümrük-Sivasspor-maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

16:49 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Karagümrük Sivasspor maç özeti

Karagümrük Sivasspor maç özeti

Fatih Karagümrük, Sivasspor mücadelesi 7 gol olurken mücadelenin kazananı Fatih Karagümrük oldu. Diagne hat-trick yaparak maça damga vuran isim olurken Pirlo'nun öğrencileri maçtan 4-3 galip ayrıldı. İstanbul ekibi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Sivasspor'da ise oyuna sonradan dahil olan Leke James uzatma dakikalarında 2 gol attı ancak beraberlik için yeterli olmadı.İstanbul ekibinin gollerini 45+4, 53 ve 80'de Diagne ile 69'da M. Ozdoev kaydetti.

Sivasspor'un ilk golünü 27'de J. Caicedo ve 90+1 ile 90+6'da L. James kaydetti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı Ümit Öztürk yönetti. Bu skorla VavaCars Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Andrea Pirlo'nun öğrencileri bu süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve puanını 29'a çıkardı. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük Sivasspor maçı önemli dakikaları

Karagümrük-Sivasspor maçın geniş özeti

  1. Karşılaşmada ilk tehlikeli atak 18. dakikada Fatih Karagümrük'ten geldi. Ozdoev'in pasında ceza sahası yayı üzerinde topu kontrol eden Bertolacci, ara pasında meşin yuvarlağı Diagne'yle buluşturdu. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yerden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.
  2. 19. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Saiz'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Caicedo, müsait pozisyondaki Hakan Arslan'ı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
  3. 20. dakikada sağ ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Colley'in ceza yayına gönderdiği pasta Ozdoev yerden sert vurdu. Ali Şaşal Vural'dan seken topu kale sahası içinde Diagne tamamlamak istedi ancak kaleci Ali Şaşal Vural bir kez daha müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
  4. 27. dakikada Demir Grup Sivasspor golü buldu. Orta sahada topla buluşan Saiz, savunmanın arkasına hareketlenen Caicedo'ya ortaladı. Bu futbolcu kale sahası önünden düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1
  5. 45+4. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Ricci'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Borini, rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan son çizgiye indi. İtalyan oyuncu, kale sahası içinde müsait pozisyondaki Diagne'ye yerden gönderdi. Senegalli futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
  6. Karşılaşmanın ikinci yarısına Fatih Karagümrük hızlı başladı. 53. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Ricci arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Diagne, kale sahası çizgisi üzerinden kafayla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.
  7. 64. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Bertolacci'nin ara pasında ceza sahasına giren Fabio Borini, bekletmeden yerden şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
  8. 69. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Levent Mercan'ın uzun taç atışında yükselen Diagne kafayla pasını penaltı noktası üzerine gönderdi. Savunmanın arasına hareketlenen Ozdoev bekletmeden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
  9. 80. dakikada Diagne, maçta 3. golünü kaydetti. Adem Ljajic'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Senegalli futbolcu, Charisis'ten sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı plase vuruşta, üst direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.
  10. 87. dakikada Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'la hızlı çıkarken, Ricci'nin arkadan müdahalesi sonrasında hakem Ümit Öztürk, İtalyan oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Öztürk, 89. dakikada kırmızı kartı iptal ederek Ricci'ye sarı kart gösterdi.
  11. 90+1. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye indirdi. Paslaşılarak kullanılan korner atışında Erdoğan Yeşilyurt sağdan ceza sahasına ortaladı. Goutas'ın kafayla arka direğe gönderdiği ortada James vurmak isterken, kaleci Batuhan'ın müdahalesiyle top filelere gitti: 4-2.
  12. 90+6. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi, kale sahası önüne ortaladı. Kale sahası çizgisi üzerine hareketlenen James, savunmanın arasından düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu: 4-3. Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.
#Karagümrük
#Sivasspor
#süper lig
13 dakika önce
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Fatih Karagümrük 4-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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