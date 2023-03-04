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İstanbulspor-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz?

Süper Lig'de heyecan devam ederken haftayı BAY geçen İstanbulspor ve Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS'tan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

12:58 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbulspor Galatasaray maçı

İstanbulspor Galatasaray maçı

Milyonlarca vatandaşımızı derinden yaralayan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam eden İstanbulspor ile Galatasaray, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

İstanbulspor Galatasaray maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 17:00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

İstanbulspor-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS'tan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İstanbulspor - Galatasaray kadrosu

İstanbulspor - Galatasaray muhtemel 11

İstanbulspor:
  1. Jensen,
  2. Duhaney,
  3. Okan,
  4. Mehmet,
  5. Duhan,
  6. Mahamadou,
  7. Lokilo,
  8. Rroca,
  9. Muammer,
  10. Ethemi,
  11. Emir
Galatasaray:
  1. Okan Kocuk,
  2. Boey,
  3. Nelsson,
  4. Abdülkadir,
  5. Dubois,
  6. Torreira,
  7. Oliviera,
  8. Yunus Akgün,
  9. Barış Alper,
  10. Kerem Aktürkoğlu,
  11. Icardi


#İstanbulspor
#Galatasaray
#süper lig
#beIN SPORTS
22 dakika önce
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İstanbulspor-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz?
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