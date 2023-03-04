Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig maçları yeniden başladı. Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Al Nassr evinde Al Batin'i uzatmalarda attığı üç golle 3-1 mağlup etti. İtalya Serie A'nın 25. haftasında Lazio'yu ağırlayan lider Napoli, rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 4 Mart 2023 Cumartesi maç programı haberimizde.