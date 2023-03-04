İstanbulspor Galatasaray maçı
Milyonlarca vatandaşımızı derinden yaralayan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam eden İstanbulspor ile Galatasaray, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.
İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta?
İstanbulspor Galatasaray maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 17:00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
İstanbulspor-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS'tan şifresiz olarak ekranlara gelecek.
İstanbulspor - Galatasaray muhtemel 11
- Jensen,
- Duhaney,
- Okan,
- Mehmet,
- Duhan,
- Mahamadou,
- Lokilo,
- Rroca,
- Muammer,
- Ethemi,
- Emir
- Okan Kocuk,
- Boey,
- Nelsson,
- Abdülkadir,
- Dubois,
- Torreira,
- Oliviera,
- Yunus Akgün,
- Barış Alper,
- Kerem Aktürkoğlu,
- Icardi