10 Ocak tarihinde kutlanan özel günler... Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIYOR?

Tüm basın çalışanlarına özgü olan bu gün, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961'den bu yana 10 Ocak'ta düzenlenmektedir. Bu özel gün yalnızca Türkiye'de kutlanmaktadır.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

1961-1971 yılları arasında "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlandı. 1971 yılındaki askeri müdahale sonrası yapılan bazı değişiklerle günün adı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" olarak değiştirildi.

4 Ocak 1961 yılında kabul edilen ve basın çalışanlarına çeşitli haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı kanun" adlı düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanışıyla 10 Ocak günü kutlama tarihi olmuştur.

"Dokuz Patron Olayı" olarak basın tarihine geçen gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca "Basın" adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlanmaya başladı ve 1971'de "Çalışan Gazeteciler Günü" halini aldı.







