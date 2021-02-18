Bugün ne kandili?

Regaip kandili zamanı ve günü, Müslümanlar tarafından yakından takip edilmektedir. Recep ayının ilk Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece, Regaip kandili olarak kutlanacaktır. Bu sene yani 2021 yılında Regaib kandili 18 Şubat 2021 Perşembe gününe denk gelecektir. Diyanet tarafından yayınlanan 2021 dini günler takvimine göre bu yıl 3 aylar 13 Şubat 202 Cumartesi günü başladı.

İslam alemi için çok önem arz eden günler arasında yer alan Regaip kandili için çok az süre kaldı. Üç ayların 13 Şubat tarihinde başlamasının ardından Ramazan ayı için de geri sayıma geçilecek. Diyanet, dini günler takvimini yayınlayarak, Regaip kandilinin gününü de açık bir şekilde paylaşmıştı. Müslümanlar, Regaip kandili gecesini dolu dolu ibadetle geçirmek için sabırsızlanırken, kandil gecesinin hangi gün kutlanacağı da merak konusu oldu.

Regaip Kandili 2021 Hangi Gün?

Regaip kandilinin günü 2021 yılında da Diyanet tarafından açıklanmış olan dini günler takvimi içinde her sene olduğu gibi yer aldı. İbadetler ve özel kutlamalarla geçirilmesi beklenen Regaip kandilini İslam alimlerinin tavsiye ettiği şekilde idrak etmeye hazırlanan Müslümanlar, Regaip kandilinin hangi gün olduğunu merak etmeye başladı. Üç ayların da başlamasıyla birlikte Ramazan ayına geri sayım devam ederken Regaip kandili için de çok az bir süre kaldı.

İslam aleminde rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaip kandili her yıl Receb ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece olarak idrak ediliyor. Diyanet bu yılın hem kandil tarihlerini hem de üç ayların ne zaman başlayacağını belirten tarihleri geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasıyla duyurmuştu.

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

Üç ayların başlangıcı 2021 yılında Diyanetin açıklamış olduğu dini günler takvimine göre 13 Şubat 2021 Cumartesi gününde başladı. İslam alemi için önemli zamanlar olan üç aylarda Müslümanlar vakitlerini daha çok ibadete ve sevap işlemeye ayıracak. Ramazan ayının geleceğini de müjdeleyen 3 aylara girilmesi ile birlikte İslam aleminde tatlı bir heyecan başladı. Müslümanlar ibadetlerini İslam alimlerinin tavsiye ettiği şekilde yaşarken oruç, namaz, yoksula, muhtaca yardım etmek gibi ibadetlerini de aksatmadan yerine getirmeye çalışarak Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlıyor.

2021 Yılı Regaip Kandili Ne Zaman?

Regaip kandili 2021 yılında 18 Şubat 2021 Perşembe günü kutlanacak. Her sene receb ayının ilk perşembesini cumasına bağlayan gün olarak kutlanan Regaip kandili, bu yıl da aynı gece icra edilecek. İslam alemi için önemli bir gece olarak hatırlanan Regaip kandilinde ibadetlere ayrılan vakitler artacak ve dualar edilecek.

2021 Kandil Tarihleri

2021 yılındaki kandil tarihleri, her sene olduğu gibi diyanet tarafından açıklandı. İslam alemine yapılan duyuruda, dini açıdan önem arz eden ve bilinmesi gereken özel günler sıralandı. 2021 yılı içinde çeşitli ibadetler ve özel kutlamalarla Müslümanlar tarafından icra edilecek kandil geceleri şu tarihlerde kutlanacak:

• 18 Şubat 2021 Regaib Kandili

• 10 Mart 2021 Mirac Kandili

• 27 Mart 2021 Berat Kandili

• 17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

Regaip kandilinde de Müslümanlar birbirlerinin kandilini tebrik edecek ve Allah’a daha yakın olmak için ibadetlerini sıklaştıracak. Kandil gecelerinde dini alimlerin ve kişiliklerin bu gecenin anlam ve önemine dair paylaştığı bilgiler takip edilecek. İslam alemi açısından çok önemli bir vakit olan Regaip kandili gecesinde, ibadetler ve dualar artacak ve böylelikle dini açıdan mühim görülen bu zaman faydalı bir şekilde geçirilmiş olacak.

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