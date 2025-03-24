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Bugünkü maçlar 24 Mart 2025: Dünya Kupası Elemelerinde bugün hangi maçlar var? İşte günün programı

Bugünkü maçlar 24 Mart 2025: Dünya Kupası Elemelerinde bugün hangi maçlar var? İşte günün programı

18:5824/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç programı
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç programı

2026 Dünya Kupası elemelerinde heyecan sürüyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadelelerde bugün 6 maç oynanacak. Dünya Kupası elemelerinde bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var ve saat kaçta başlayacak? İşte 24 Mart bugünkü maç programı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta maçları bugün başlıyor. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında 24 ve 25 Mart Salı günü 12 maç yapılacak.


2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?


A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde ikinci hafta maç programı (TSİ) şöyle:


24 Mart maç programı:
G Grubu

20.00 Litvanya-Finlandiya

22.45 Polonya-Malta

H Grubu

22.45 San Marino-Romanya

22.45 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi

K Grubu

22.45 Arnavutluk-Andorra

22.45 İngiltere-Letonya

25 Mart Salı maç programı:
I Grubu

20.00 Moldova-Estonya

22.45 İsrail-Norveç

J Grubu

22.45 Kuzey Makedonya-Galler

22.45 Lihtenştayn-Kazakistan

L Grubu

22.45 Cebelitarık-Çekya

22.45 Karadağ-Faroe Adaları


DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ MAÇ SONUÇLARI


2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftasına 6 maçla devam edildi. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında 6 maç oynandı. Elemelerin ilk haftasında bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- I Grubu:

Moldova-Norveç: 0-5

İsrail-Estonya: 2-1

- J Grubu:

Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-3

Galler-Kazakistan: 3-1

- L Grubu:

Karadağ-Cebelitarık: 3-1

Çekya-Faroe Adaları: 2-1


Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı

Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri finalinde Yeni Kaledonya'yı 3-0 yenen Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Yeni Zelanda, 1982 ve 2010'dan sonra üçüncü kez Dünya Kupası'na katılacak. Japonya, AFC Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Bahreyn'i 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke olmuştu.


2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. ABD, Kanada ve Meksika, ev sahibi olarak Dünya Kupası'na katılan ülkeler arasında yer alacak.


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