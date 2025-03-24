Bugünkü maçlar 24 Mart 2025: Dünya Kupası Elemelerinde bugün hangi maçlar var? İşte günün programı

Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri finalinde Yeni Kaledonya'yı 3-0 yenen Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Yeni Zelanda, 1982 ve 2010'dan sonra üçüncü kez Dünya Kupası'na katılacak. Japonya, AFC Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Bahreyn'i 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke olmuştu.