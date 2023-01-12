Özgün Burdurda sağanak su baskınlarına neden oldu
ÖZGÜN HABERLER

Burdur'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Burdur’da başlayan yağış zaman zaman etkisini arttırdı. Kuvvetli yağış sonrası, Boğazköy'deki bir derede taşkın yaşandı. Dereden taşan sular köydeki bazı ev ve ahırlara doldu. Ahırlarda mahsur kalan hayvanlara köylüler güçlükle saman ve yem taşıdı. Boğazköy Muhtar Vekili İsmail Gökkara, köydeki en az 15 evin su baskınından zarar gördüğünü söyledi. Burdur 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Burdur 5 günlük hava durumu
Burdur 5 günlük hava durumu

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Boğazköy köyünde, sağanağın ardından derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı.

AHIRLARI SU BASTI

Bazı ahırlardaki hayvanların su içinde kaldığını belirten Gökkara, "Yıllardır yaşadığımız durumu bu yıl da yaşıyoruz. Su dağdan iniyor, arazimizi bozuyor, evlerimize ve ahırlarımıza zarar veriyor." dedi.

Gökkara, dağdan gelen dere yatağının ıslah edilmesi için başvuruda bulunduklarını dile getirdi.

Köylülerden Hakkı Özdil de geçen yıl da ahırını su bastığını ifade etti.

Yetkililerden yardım istediklerini dile getiren Özdil, "Kıpırdayacak yerimiz kalmadı, evimize traktörle girip çıkıyoruz. Ekili arazilerimiz, hayvanların yemleri su altında kaldı. Mağdur durumdayız." diye konuştu.

Niyazi Şener ise selden etkilendiklerini, 45 evin sürekli risk altında olduğunu söyledi.

Sorunun giderilmesini talep ettiklerini belirten Şener, "Hayvanlarımız hasta oldu, samanımız su içinde kaldı. Yağmur iki gün daha yağsa evlerin temelleri kayacak, yıkılacak." ifadelerini kullandı.

Hatice Ataseven, evlerinin yanında geçen dere nedeniyle sürekli korkuyla yaşadıklarını dile getirdi.

BURDUR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • Burdur 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.

Uzungöl’ün büyük bölümü buz tuttu
ÖZGÜN
Uzungöl’ün büyük bölümü buz tuttu
Dizileri daha rahat seyret

'Dizileri daha rahat seyret'

​THY Amerikalı ev hanımlarına İstanbul'da Türkçe öğretecek.
Ünlü sanatçıdan acı haber

Ünlü sanatçıdan acı haber

​Burhan Çaçan 62 yaşında hayatını kaybetti.
İsveçte PKK rezaleti: Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

​Antalyaspor'un Wright için talepleri belli oldu.

​Bakan Çavuşoğlu: Şubat başında olabilir henüz netleşen tarih yok.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda konuştu.

​Satış şartları ve tarihi belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.