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Gazze’de gerçekleştirilen hastane saldırısı Burdur’da protesto edildi

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı, Burdur’da protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar İsrail’i lanetlerken, hayatını kaybedenler için dualar etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan protesto gösterisi, Burdur Müftüsü Ali Hayri Çelik’in konuşması ve yaptırdığı dua ile devam etti. İşte detaylar.

09:42 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Burdur haberleri

Burdur haberleri

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında
’da Cumhuriyet Meydanı’nda protesto gösterisi düzenlendi.

CUMHURİYET MEYDANI’NDA PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında Burdur’da Cumhuriyet Meydanı’nda protesto gösterisi düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gösteri, Burdur Müftüsü Ali Hayri Çelik’in konuşması ve yaptırdığı dua ile devam etti.

Müftü Çelik, "1948 yılında kurulan zalim terörist İsrail devleti; 76 yıldır asimetrik olarak çocukları, kadınları, erkekleri hiçbir suç aramaksızın keyfi olarak öldürmeye devam ediyor. Son bir haftadır aralıksız olarak Gazze’ye yağdırdığı bomba ile bu gece bir hastaneyi vurmasıyla, hastanenin içerisinde doktorları, hemşireleri ve tedavi olmak üzere gelen 500 ile bin arasında masum Filistinli kardeşlerimizi katletti. Uyku tutmadı gözümüzü. Yataklar bize diken oldu battı ve burada toplandık. Türkiye’nin 81 ilinde meydanlardayız duyarlı olarak. Filistin’deki kardeşlerimiz orada ölürken biz yatağımızda yatamazdık. Bu çile bitecek. Yeryüzü sakin, yeryüzü sağır kesildi. Yeryüzü bu modern asrın teknolojisine ve iletişimdeki geldiği noktaya rağmen mazlumların çığlıklarını ve feryatlarını duymuyor. Filistin’de bir günde binlerce insan ölüyor, çağdaş, insan haklarında, hukukun üstünlüğünde en ileri düzeye gelen insanlık hala sessiz” açıklamasında bulundu.

Kalabalık daha sonra dağıldı.



#Burdur
#Burdur haberleri
#Gazze
#Filistin
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Gazze’de gerçekleştirilen hastane saldırısı Burdur’da protesto edildi