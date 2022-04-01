2022 Burdur İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri

Ramazan ayı kardeşliğin, rahmetin ve bereketin ayıdır. Mübarek Ramazan ayı kapımızı çalmak üzere. 2 nisan 2022'de Müslüman alemi ilk orucunu tutmuş olacak. Peki, Burdur'da ilk iftar ve sahur vakti ne zaman? İşte haberimizin detayları sizlerle...
2022 Burdur İmsakiye
2022 Burdur Sahur Vakti
Burdur sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Burdur sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
İmsak vakti: 05:14
2022 Burdur İftar Vakti
Burdur iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Burdur iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
İftar Vakti: 19:29
2022 Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.