2022 Burdur İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Burdur sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Burdur'da yaşayan Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece Müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Burdur imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Burdur iftar vakti, Burdur Sahur vaktini de içeren Burdur 2022 imsakiyesi...

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