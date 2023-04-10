Bursa seçim bölgesi
Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi seçimi için sandık başına gidecek. Seçime kısa bir süre partiler Milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Listelerin açıklanmaya başlamasının ardından Bursa’da yer alan 2 seçim bölgesinin nereler olduğu merak edilmeye başladı. 2022 nüfus sayımı sonuçlarına göre yapılan tespitler neticesinde İstanbul 3.194.720'luk nüfusuyla 20 milletvekili çıkaracak. Peki, Bursa’nın seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte Bursa seçim bölgeleri.
Bursa 1. Bölge nereler, hangileri?
- Osmangazi,
- Nilüfer,
- Karacabey,
- Mustafakemalpaşa,
- Büyükorhan,
- Orhaneli
Bursa 2. Bölge nereler, hangileri?
- Yıldırım,
- Gemlik,
- Gürsu,
- Harmancık,
- İnegöl,
- İznik,
- Keles,
- Kestel,
- Mudanya,
- Orhangazi,
- Yenişehir
AK Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları
EFKAN ALA
REFİK ÖZEN
AHMET KILIÇ
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
MUSTAFA YAVUZ
AHMET YILDIZ
RFAN AKKAYA
ÖMER FARUK TEMİZTÜRK
SEMİH PEKSERT
MİHRİMAH KOCABIYIK
AK Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayları
MUSTAFA VARANK
AYHAN SALMAN
OSMAN MESTEN
EMEL GÖZÜKARA DURMAZ
MUHAMMET MÜFİT AYDIN
MUSTAFA YILDIRIM
FUAT ALPASLAN
SÜLEYMAN ÇELİK
ASUMAN AKÇAY SAKALLI
MUSTAFA KAYA
CHP Bursa 1. bölge milletvekili adayları
1. Prof. Dr. Kayıhan Pala
2. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
3. Mehmet Atmaca (Saadet Partisi)
4. İsmet Karaca
5. Jülide Akköprü
6. Alparslan Yıldız (Gelecek Partisi)
7. Engin Tamer Dede
8. Serkan Öztürk
9. Özgür Yıldız
10. Canan Akın Erdem
CHP Bursa 2. bölge milletvekili adayları
1. Hasan Öztürk
2. Cemalettin Kani Torun (Gelecek Partisi)
3. Orhan Sarıbal
4. Erkan Dönmez
5. Şahin Sevinç
6. Funda Türkcoş Pekiner
7. Ender Teke
8. Huriye Canan Çelik Tunar
9. Mehmet Önder Mutlu
10. Seda Bozdağ Güzelkaya
MHP Bursa 1. bölge milletvekili adayları
1 İSMET BÜYÜKATAMAN
2 AHMET BEYGİRCİ
3 YAŞAR TÜRK
4 KORKUT AKTAŞ
5 METİN ÇORAKLI
6 CANAN TARÇIN
7 RİDVAN KILIÇOĞLU
8 SUAT ERMİŞ
9 EROL COMART
10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ
MHP Bursa 2. bölge milletvekili adayları
1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU
2 MUHAMMET TEKİN
3 AYHAN ÖNAL
4 BİLAL DOĞAN
5 MUSTAFA NARMANLI
6 ALİ BAHADIR
7 AYDIN SANCAR
8 ALPARSLAN KARAASLAN
9 GAMZE NUR SARĞIN
10 GÜLSEREN ÖZBEK
İYİ Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları
1. Selçuk Türkoğlu
2. Sevinç Atalay
3. Yüksel Yılmaz
4. Şeyda Şahin
5. Yahya Bahadır
6. Birgül Yıldız Günay
7. Resul Kaplan
8. Özgür Şimşek
9. Evren Şahin
10. Feyza Temel
İYİ Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayları
1. Hasan Toktaş
2. İbrahim Alagöz
3. Orhan Özer
4. Sermin Özensoy
5. Erdal Ay
6. Hatice deniz
7. Zafer Milli
8. Osman Atalay Akman
9. Enver Yeniçeri
10. Dilek Durak