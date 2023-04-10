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Bursa 1 ve 2. seçim bölgelerinde yer alan ilçeler

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi YSK'ya sunuldu. 2023 seçimler için vitrinini yenileyen AK Parti’de 181 isim liste dışı kaldı; değişim oranı yüzde 65 oldu. Bakanlar, ön sıralardan aday gösterildi. İllerin çıkaracağı milletvekili sayıları da belli oldu. Buna göre Bursa 20 milletvekili çıkaracak. AK Parti listesinde Bursa 1. bölge 1. sırada Efkan Ala, 2. bölge 1. sırada Mustafa Varank yer alırken, CHP ise Bursa 1’inci bölge 1. sıradan Kayıhan Pala’yı aday gösterdi. Peki Bursa 1 ve 2. seçim bölgeleri hangi ilçeleri kapsıyor? Bursa’nın seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor?

14:25 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bursa seçim bölgesi

Bursa seçim bölgesi

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi seçimi için sandık başına gidecek. Seçime kısa bir süre partiler Milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Listelerin açıklanmaya başlamasının ardından Bursa’da yer alan 2 seçim bölgesinin nereler olduğu merak edilmeye başladı. 2022 nüfus sayımı sonuçlarına göre yapılan tespitler neticesinde İstanbul 3.194.720'luk nüfusuyla 20 milletvekili çıkaracak. Peki, Bursa’nın seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte Bursa seçim bölgeleri.

Bursa 1. Bölge nereler, hangileri?

  1. Osmangazi,
  2. Nilüfer,
  3. Karacabey,
  4. Mustafakemalpaşa,
  5. Büyükorhan,
  6. Orhaneli

Bursa 2. Bölge nereler, hangileri?

  1. Yıldırım,
  2. Gemlik,
  3. Gürsu,
  4. Harmancık,
  5. İnegöl,
  6. İznik,
  7. Keles,
  8. Kestel,
  9. Mudanya,
  10. Orhangazi,
  11. Yenişehir

AK Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları

EFKAN ALA

REFİK ÖZEN

AHMET KILIÇ

EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

MUSTAFA YAVUZ

AHMET YILDIZ

RFAN AKKAYA

ÖMER FARUK TEMİZTÜRK

SEMİH PEKSERT

MİHRİMAH KOCABIYIK

AK Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayları

MUSTAFA VARANK

AYHAN SALMAN

OSMAN MESTEN

EMEL GÖZÜKARA DURMAZ

MUHAMMET MÜFİT AYDIN

MUSTAFA YILDIRIM

FUAT ALPASLAN

SÜLEYMAN ÇELİK

ASUMAN AKÇAY SAKALLI

MUSTAFA KAYA

CHP Bursa 1. bölge milletvekili adayları

1. Prof. Dr. Kayıhan Pala

2. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3. Mehmet Atmaca (Saadet Partisi)

4. İsmet Karaca

5. Jülide Akköprü

6. Alparslan Yıldız (Gelecek Partisi)

7. Engin Tamer Dede

8. Serkan Öztürk

9. Özgür Yıldız

10. Canan Akın Erdem

CHP Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1. Hasan Öztürk

2. Cemalettin Kani Torun (Gelecek Partisi)

3. Orhan Sarıbal

4. Erkan Dönmez

5. Şahin Sevinç

6. Funda Türkcoş Pekiner

7. Ender Teke

8. Huriye Canan Çelik Tunar

9. Mehmet Önder Mutlu

10. Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 1. bölge milletvekili adayları

1 İSMET BÜYÜKATAMAN

2 AHMET BEYGİRCİ

3 YAŞAR TÜRK

4 KORKUT AKTAŞ

5 METİN ÇORAKLI

6 CANAN TARÇIN

7 RİDVAN KILIÇOĞLU

8 SUAT ERMİŞ

9 EROL COMART

10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ

MHP Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU

2 MUHAMMET TEKİN

3 AYHAN ÖNAL

4 BİLAL DOĞAN

5 MUSTAFA NARMANLI

6 ALİ BAHADIR

7 AYDIN SANCAR

8 ALPARSLAN KARAASLAN

9 GAMZE NUR SARĞIN

10 GÜLSEREN ÖZBEK

İYİ Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları

1. Selçuk Türkoğlu

2. Sevinç Atalay

3. Yüksel Yılmaz

4. Şeyda Şahin

5. Yahya Bahadır

6. Birgül Yıldız Günay

7. Resul Kaplan

8. Özgür Şimşek

9. Evren Şahin

10. Feyza Temel

İYİ Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1. Hasan Toktaş

2. İbrahim Alagöz

3. Orhan Özer

4. Sermin Özensoy

5. Erdal Ay

6. Hatice deniz

7. Zafer Milli

8. Osman Atalay Akman

9. Enver Yeniçeri

10. Dilek Durak

AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.


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