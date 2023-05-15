Bursa seçim sonuçları 2023: 1. ve 2. bölge kazanan milletvekilleri
Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gitti. Türkiye 28. Dönem Milletvekilleri Seçimlerinin kesin olmayan kararlarına göre AK Parti yüzde 34,42, CHP 25,39, MHP 10,06, İyi Parti yüzde 9,82, Yeşil Sol Parti yüzde 8,78, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,85, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 1,71 oy alarak meclise vekil gönderecek. Ankara seçim sonuçlarına göre AK Parti 15, CHP 13, İYİ Parti 5, MHP 3 milletvekili kazandı. İşte Ankara milletvekili seçim sonuçları 2. bölgede kazanan milletvekilleri.
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanabilecek. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ise ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172. Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Oy verme işlemi tamamlanmasıyla birlikte de oy sayımına geçildi. İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu, Recep Tayyip Erdoğan'ın mı yoksa Sinan Oğan'ın mı önde olduğu sorusu merak ediliyordu. 3 milyon 441 bin 36 seçmenin olduğu İzmir'den seçim sonuçları da geldi.
YSK Başkanı Ahmet Yener sabah 9.45 itibariyle seçim sonuçlarında son durumu aktarırken, 'Sayın Erdoğan yüzde 49,40; Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sinan Oğan yüzde 5,2; İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir.' ifadelerini kullandı.
Bursa’da cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne oldu?
Bursa’da Anadolu Ajansı'ndan gelen verilere göre, oyların yüzde 100'ü sayıldı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,5 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 40,6, Sinan Oğan'ın oranı yüzde 7,5 olarak açıklandı.
2023 Bursa milletvekili seçim sonuçları
Milletvekili genel seçimi Bursa sonuçlarına göre AK Parti ilde birinci parti çıktı. Bursa’da AK Parti % 38.9, CHP % 24.4, İYİ Parti % 12, MHP % 8.6 oranında oy aldı. Bursa seçim sonuçları ile 20 vekili Meclis’e gönderdi.
Bursa’da 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte Bursa 1. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri isim listesi
- Efkan Ala - AK Parti
- Refik Özen - AK Parti
- Ahmet Kılıç - AK Parti
- Emine Yavuz Gözgeç - AK Parti
- Mustafa Yavuz - AK Parti
- Kayıhan Pala - CHP
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu - CHP
- Mehmet Atmaca - CHP
- İsmet Büyükataman - MHP
- Yüksel Selçuk Türkoğlu - İYİ Parti
Bursa 2. bölge seçim sonuçları kazanan milletvekilleri isim listesi
- Mustafa Varank - AK Parti
- Ayhan Salman - AK Parti
- Osman Mestan - AK Parti
- Emel Gözükara Durmaz - AK Parti
- Muhammet Müfit Aydın - AK Parti
- Hasan Öztürk - CHP
- Cemalaettin Kani Torun - CHP
- Orhan Sarıbal - CHP
- Feyzi Zırhoğlu - MHP
- Hasan Toktaş - İYİ Parti