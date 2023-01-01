Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan lodosun etkisi sürüyor. Şehir merkezinde lodos reklam tabelalarını, çöp kovalarını ve büyük ağaçları devirirken bazı araçlarda ise hasarlar oluştu. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise çarşıya çıktığına lodos nedeniyle pişman oldu. Bursa 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
15:47 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bursa 5 günlük hava durumu
Bursa’da dün başlayan lodos etkisini sürdürürken ağaçlar ve reklam panoları yıkıldı. Lodos nedeniyle yıkılan ve yıkılmak üzere olan ağaç ise Yıldırım Belediyesi ekiplerince kesildi.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.