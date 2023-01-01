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Bursa’da şiddetli lodosun etkisi sürüyor
Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan lodosun etkisi sürüyor. Şehir merkezinde lodos reklam tabelalarını, çöp kovalarını ve büyük ağaçları devirirken bazı araçlarda ise hasarlar oluştu. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise çarşıya çıktığına lodos nedeniyle pişman oldu. Bursa 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
15:47 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bursa 5 günlük hava durumu

Bursa 5 günlük hava durumu


Bursa’da dün başlayan lodos etkisini sürdürürken ağaçlar ve reklam panoları yıkıldı. Lodos nedeniyle yıkılan ve yıkılmak üzere olan ağaç ise Yıldırım Belediyesi ekiplerince kesildi.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bursa 5 günlük hava durumu için



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#hava durumu
#lodos
#rüzgar
14 dakika önce
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Bursa’da şiddetli lodosun etkisi sürüyor
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