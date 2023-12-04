Gemlik'te bugün AFAD verilerine göre 10,42'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde hissedildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu ekiplerin saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Bursa depremi beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsü mü?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Bursa Gemlik merkezli yaşanan depremin ardından açıklamalarda bulundu. Ercan, "10,42’ de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu,Akyazı,İznik,Gemlik üzerinden gelip, Mudanya-Kumyaka’da 5,4 km odak derinliğinden M5,1’lik deprem oluşturdu.Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4’dür.Bu deprem öncüdür.Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir." açıklamasını yaptı.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: Gemlik fayı Marmara'da önemli bir fay"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin "Bunları olağan karşılamak gerekiyor çünkü Marmara Denizi'nin etrafında, özellikle Marmara'nın içerisinde kırılmayı bekleyen, bugün aktif olduğunu bildiğimiz ve her an 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olan faylar var." dedi.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tatar, Marmara Denizi'nin etrafındaki çok sayıdaki aktif faydan birinin de Gemlik fayı olduğunu söyledi.

Bu depremden sonra artçı sarsıntılar meydana gelebileceğine işaret eden Tatar, "Bunların hepsini olağan karşılamak gerekiyor çünkü Marmara Denizi'nin etrafında, özellikle Marmara'nın içerisinde kırılmayı bekleyen, bugün aktif olduğunu bildiğimiz ve her an 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olan faylar var." diye konuştu.

Tatar, Marmara Bölgesi'nde hangi tarihte ve kaç büyüklüğünde deprem olacağının sorulmasının yerine depreme hazırlıklı olunmasının önemini vurguladı ve bu kapsamda devletin önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.

Artçı sarsıntılar hissedildiğinde paniğe kapılmamak gerektiğini belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Marmara Bölgesi, ülkemizin en yoğun aktif faylarının bulunduğu bölgelerden bir tanesi. Marmara'nın etrafını çevreleyen çok sayıda aktif fay var. Dolayısıyla bunlara artık alışmamız gerekiyor. Panik yapmak yerine hem bireysel olarak önlem almak hem de ciddi şekilde şehirlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm çok önemli hususlardan bir tanesi. Muhakkak riskli yapılarımızı çok hızlı şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. Bu işin şakası yok."

Prof. Dr. Naci Görür: "Biz depremi kuzey kolda bekliyoruz"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Gemlik depremini değerlendirdi. Görür: "Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

SON DEPREMLER LİSTESİ (4 ARALIK 2023)







