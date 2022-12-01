Bursa’da sis etkili oluyor

Bursa-Karacabey yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarında zorlukla ilerleyebildi.
BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
- Bursa 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.
Bursa-Karacabey yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarında zorlukla ilerleyebildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.