Özgün Bursada sis etkili oluyor
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Bursa’da sis etkili oluyor

Bursa-Karacabey İzmir yolu caddesi üzerinde yoğun sis etkili oldu. Yer yer 30 metreye kadar düşen görüş uzaklığı nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Bölgede öğle saatlerine doğru sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bursa 5 günlük hava durumu için haberimizde göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa hava durumu: Sise dikkat
Bursa Hava Durumu

Bursa-Karacabey yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarında zorlukla ilerleyebildi.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Malatya’da sis etkili oluyor
ÖZGÜN
Malatya’da sis etkili oluyor

Ders gibi sözler

Ders gibi sözler

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Görünce şoke oldu

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MİTten Suriyede DEAŞ operasyonu

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DEAŞ operasyonu

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