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TOKİ Bursa Mustafakemalpaşa Lala Şahin konutlarının teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Lala Şahin TOKİ konutları, yeni sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor. Bu projenin teslim tarihleri hakkında en güncel bilgileri sizin için derledik. Peki Lalaşahin TOKİ ne zaman teslim edilecek? Bursa Mustafakemalpaşa Lala Şahin TOKİ’si teslim tarihine ilişkin detaylar.

13:19 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Lalaşahin TOKİ ne zaman teslim edilecek?
Lalaşahin TOKİ ne zaman teslim edilecek?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan Lala Şahin TOKİ konutları, bölgedeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen önemli projelerden biridir. Pek çok vatandaşın merakla beklediği bu konutların teslim tarihi hakkında detaylı bilgi vermek, ilgilenenler için faydalı olacaktır.

Bursa Mustafakemalpaşa Lala Şahin TOKİ’si ne zaman teslim edilecek?

Bursa Mustafakemalpaşa Lala Şahin konutlarının teslimine ilişkin TOKİ’den açıklama geldi. TOKİ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Teslime yönelik çalışmaların devam etmesi sebebi ile söz konusu proje için henüz teslim tarihi belirlenmemiştir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde web sitemiz www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir.” denildi.

Teslim Tarihi ve Süreçler

Lala Şahin TOKİ konutlarının teslim tarihine dair en güncel bilgilere göre, teslimatların 2024 yılı içerisinde başlaması planlanmaktadır. Konutların teslim süreci, her aşamasının titizlikle yürütüldüğü bu projede, belirli tarihlerde partiler halinde gerçekleştirilecektir.

Lala Şahin TOKİ Konut Projesi ve Özellikleri

Lala Şahin TOKİ konutları, modern yaşam alanları sunarak, konforlu ve güvenli bir yaşam vaat ediyor. Proje kapsamında çeşitli büyüklüklerde daireler bulunmakta olup, sosyal donatılar ve yeşil alanlarla zenginleştirilmiş bir yaşam alanı oluşturulmuştur.



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#TOKİ sosyal konut teslim tarihi
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