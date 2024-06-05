TOKİ 2024 yılı indirim kampanyası vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında. TOKİ zaman zaman mevcut konut ve işyeri sahiplerine yönelik indirim kampanyaları düzenlemektedir. Bu kampanyalar, genellikle belirli dönemlerde yapılır ve TOKİ tarafından duyurulur. İndirim kampanyaları kapsamında, hak sahiplerine peşin ödemelerde veya erken ödemelerde belirli oranlarda indirimler sunulabilir. Peki TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlayacak? Bu sene TOKİ indirim yapacak mı, yeni kampanya var mı? Yakında bir TOKİ indirimi var mı? İşte TOKİ indirim kampanyası 2024 yüzde 25 indirim kampanya detayları.