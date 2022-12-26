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Bursa’da sisin etkisi devam ediyor

Bursa’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Başta İzmir Yolu olmak üzere, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi merkez ilçelerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Etkili olan sis, trafikte araçların hızını keserken, bazı sürücülerin araçlarının dörtlülerini yakarak ilerlediği görüldü. Trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için trafik polisleri de yol boyunca tedbir alarak sürücüleri yönlendirdi. Bursa için 5 günlük hava durumuna haberimizden bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa’da sisin etkisi devam ediyor
Bursa 5 günlük hava durumu

Bursa’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. İzmir Yolu, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi merkez ilçelerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Termometreler hava sıcaklığını 4 derece ölçerken, öğle saatlerinde havanın biraz daha ısınarak sisin etkisinin azalması bekleniyor. Bursa’da hava sıcaklığı yarın en yüksek 15, en düşük 2 derece tahmin ediliyor. Bursa’da bu hafta boyunca yağış bekleniyor.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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Bandırma’da sis etkili oldu
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