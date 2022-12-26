Bursa’da sisin etkisi devam ediyor

Bursa’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. İzmir Yolu, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi merkez ilçelerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Termometreler hava sıcaklığını 4 derece ölçerken, öğle saatlerinde havanın biraz daha ısınarak sisin etkisinin azalması bekleniyor. Bursa’da hava sıcaklığı yarın en yüksek 15, en düşük 2 derece tahmin ediliyor. Bursa’da bu hafta boyunca yağış bekleniyor.
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