Bursa’da sisin etkisi devam ediyor Bursa’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Başta İzmir Yolu olmak üzere, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi merkez ilçelerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Etkili olan sis, trafikte araçların hızını keserken, bazı sürücülerin araçlarının dörtlülerini yakarak ilerlediği görüldü. Trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için trafik polisleri de yol boyunca tedbir alarak sürücüleri yönlendirdi. Bursa için 5 günlük hava durumuna haberimizden bakabilirsiniz.

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