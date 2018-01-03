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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı (Bursa Haberleri)

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi IHA
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Fotoğraf: IHA

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar esrar, bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Devam eden operasyonlar kapsamında bu şüphelilere uyuşturucu sattıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, bonzai, eroin, 2 adet hassas terazi ve para ele geçirildi.
Yıldırım ilçesinde de uyuşturucu satılacağı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bir aracı durdurdu. B.A. gözaltına alınırken, araçta bir miktar metamfetamin, 3 adet tabanca ve çok sayıda fişek bulundu. 17 şüpheliden 7’si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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